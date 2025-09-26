विज्ञापन
आखिर ये क्या चीज है... गुंथे आटे जैसी लोई की ये डिश मुंह में पानी ला देगी, वीडियो वायरल

Navratri Viral Food: सोशल मीडिया पर फूड लवर्स को अक्सर ऐसी डिश मिल जाती हैं, जो उन्हें हैरत में डालती हैं. ऐसी ही एक प्योर वेज साउथ इंडियन डिश नवरात्रि में खूब वायरल है.

Navratri Special Dish
नई दिल्ली:

फूड लवर्स सोशल मीडिया पर अक्सर हरदम कुछ ऐसी डिश की तलाश में रहते हैं, जो टेस्ट में लाजवाब हो और जिसकी याद आते ही दोबारा मुंह में पानी आ जाए. साथ ही वो न्यूट्रिएंट्स (पौष्टिक तत्वों)  से भी भरपूर हो तो क्या ही कहना.ऐसी ही एक साउथ इंडियन डिश का वीडियो वायरल है, जिसे बनाने और परोसने का तरीका देखकर ही आपको हैरत में पड़ जाएंगे. इंस्टा पर फूड लवर्स का ऐसा ही एक वीडियो धूम मचा रहा है.

गुंथे आटे जैसे बड़े साइज की ये डिश थाली में लेकर बंदा आता है और छोटी-छोटी लोई काटते हुए ये लोगों की थाली में परोस देता है. लेकिन आटे से अलग ये हलवे की तरह गर्म करके हांडी जैसे बर्तन में पकाया जाता है.फिर कपड़े में लपेटकर इसे निकाला जाता है और परोसा जाता है. ये डिश सुबह के नाश्ते के तौर पर बेहद पॉपुलर है. लोगों की दिलचस्पी ये जानने में रही कि आखिर ये डिश कैसे और कहां बनती है और इसे कैसे बना सकते हैं. 

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के मुड्डे मडप्पा मेस का ये वीडियो है और इसका नाम रागी मुड्डे बसारू (रागी बॉल्स) है. जैसा नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये मोटे अनाज रागी के आटे से बना है. इसमें स्वाद और सुगंध के लिए थोड़ा नमक, थोड़ा घी और तेल भी मिलाते हैं. फिर इसे हांडी में गर्म करके पकाते हैं. इसे सांभर या रसम जैसे दिखने वाले बसारू के साथ परोसा जाता है.दाल, हरे चने, बीन्स, पालक की सब्जी के साथ परोसा जाता है. बेंगलुरु के अलावा मैसुरु, मांड्या, हासन, तुमकुर और कोलार जैसे इलाकों में ये बेहद फेमस है.इसे सब्जी के अलावा सलाद और दही के साथ परोसा जाता है.  
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

