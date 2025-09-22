विज्ञापन
Navratri Special Fusion Dish: इस नवरात्रि अपनाएं ये 5 फ्यूजन डिश, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Navratri Special Fusion Dish: इंडिया की 'हेल्थ एंड न्यूट्रिशन काउंसिल' की रिपोर्ट के अनुसार, उपवास में यदि हेल्दी और संतुलित डाइट ली जाए तो शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया 25 फीसदी तक तेज होती है.

Navratri Special Fusion Dish: इस नवरात्रि अपनाएं ये 5 फ्यूजन डिश, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त
Navratri Special Fusion Dish: नवरात्रि स्पेशल फ्यूजन डिश.

22 सितंबर यानि आज से नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो गया है. नवरात्रि का मतलब पूजा -उपवास के साथ ही स्वाद और सेहत का नया संगम भी है. पहले जहां उपवास का भोजन साबूदाना खिचड़ी या आलू की सब्जी तक सीमित था, वहीं आज 'मिलेनियल्स' और 'जेन जी' इसे मॉडर्न फ्यूजन डिशेज में बदल रहे हैं. इंडिया की 'हेल्थ एंड न्यूट्रिशन काउंसिल' की रिपोर्ट के अनुसार, उपवास में यदि हेल्दी और संतुलित डाइट ली जाए तो शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया 25 फीसदी तक तेज होती है. आजकल कई रेस्टोरेंट और कैफे व्रत-फ्रेंडली फ्यूजन मेन्यू भी पेश कर रहे हैं, जिसमें खासकर नवरात्रि के दौरान अच्छी खासी भीड़ होती है.

एक हालिया फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक, नवरात्रि के दौरान व्रत से जुड़ी ऑर्डर्स में 30 फीसदी तक बढ़ोतरी होती है, और सबसे ज्यादा डिमांड साबूदाना, मखाना और सिंघाड़े की होती है.

2023 के एक इंस्टाग्राम ट्रेंड एनालिसिस में हैशटैग नवरात्रि रेसिपी और हैशटैग व्रत फूड से जुड़े पोस्ट्स की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी, जिनमें फ्यूजन और हेल्दी डिशेज सबसे लोकप्रिय रहे.

नवरात्रि स्पेशल् व्रत रेसिपीज- Navratri Special Vrat Recipes:

1. साबूदाना पिज्जा बाइट्स-

मॉडर्न फ्यूजन व्रत डिशेज में 'साबूदाना पिज्जा बाइट्स' को पसंद किया जा रहा है. इसका बेस आलू और साबूदाना से मिलकर बनता है और ऊपर चीज और सब्जियों की टॉपिंग होती है. एयर-फ्राई करने से इसमें 40 फीसदी तेल या घी कम लगता है और यही इसे हेल्दी बनाता है.

2. कुट्टू आटा पैनकेक्स-

'कुट्टू आटा पैनकेक्स' भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. कुट्टू का आटा ग्लूटेन-फ्री और हाई-प्रोटीन युक्त है. 100 ग्राम कुट्टू आटे में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम फाइबर होता है. यह पैनकेक हनी और फ्रूट्स के साथ डेजर्ट और ब्रेकफास्ट दोनों के अनुकूल है.

3. मखाना ट्रेल मिक्स-

'मखाना ट्रेल मिक्स' स्वाद के साथ सेहत के लिए भी उपयुक्त है. मखाने को ‘सुपरफूड' कहा जाता है. 100 ग्राम मखाने में औसतन लगभग 10 ग्राम प्रोटीन और 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फास्टिंग के दौरान लंबे समय तक एनर्जी देते हैं.

4. सिंघाड़ा आटा टाकोस-

'सिंघाड़ा आटा टाकोस' भी व्रत की पवित्रता को ध्यान में रख टेस्ट बड्स का ख्याल रखेंगे. सिंघाड़े के आटे में पोटैशियम और कैल्शियम की मात्रा ठीक-ठाक होती है. इससे बने टैको शेल्स पनीर और शकरकंद की फिलिंग के साथ एनर्जी से भरपूर होते हैं.

5. फ्रूट योगर्ट परफे डेजर्ट-

फ्रूट योगर्ट परफे डेजर्ट की तरह काम करता है. व्रत में दही खाना पाचन के लिए फायदेमंद है. दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और जब इसमें फल व मखाने डाले जाएं तो यह मॉडर्न डेजर्ट बन जाता है. 

