High Cholesterol को कंट्रोल करने में मदद करेगा ये हरा पत्ता, आचार्य बालकृष्ण ने बताया रामबाण नुस्खा, आप भी कर लो ट्राई

Cholesterol Kaise Control Kare: कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो कि आपके हार्ट डिजिट के लिए एक बहुत ही बड़ा मेजर पॉसिबल फैक्टर है. शरीर में इसका बढ़ना आपको संकेत दे रहा है कि आपको अब खुद को फिट रखने की जरूरत है. आपको बता दें कि हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रोल पाए जाते हैं. एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रोल यानि बैड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एचडीएल यानि गुड केलोस्ट्रोल. कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी फैक्टर्स होते हैं. लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम कर सकती है. बता दें कि आचार्य बालकृषण ने अपने एक वीडियो में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का देसी नुस्खा बताया है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं क्या है वो नुस्खा जो आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा.

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर किन बीमारियों का खतरा ( High Cholesterol Can Increase These Disease Risk)

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

1. हृदय रोग (Heart Disease)

कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर धमनियों में प्लेटलेट्स और फैट जमा होने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो में रूकावट होती है. इससे हार्ट अटैक या एंजाइना (सीने में दर्द) का खतरा बढ़ सकता है.

2. धमनी संकुचन (Atherosclerosis)

धमनी की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमने से धमनी संकुचित हो जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

3. स्ट्रोक (Stroke)

जब मस्तिष्क की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो ब्लड का फ्लो रुक सकता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. यह मस्तिष्क के किसी हिस्से को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से होता है.

4. हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure)

कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड फ्लो में रुकावट होने से दिल को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है.

5. पेरिफेरल आर्टरी डिजीज (Peripheral Artery Disease)

यह बीमारी पैरों या अन्य अंगों की धमनियों में रक्त प्रवाह कम होने के कारण होती है, जिससे चलने-फिरने में दर्द या अन्य समस्याएं होती हैं.

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का देसी उपाय ( Home Remedy to Control Cholesterol)

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के वैसे तो बहुत से देसी उपाय हैं. लेकिन आचार्य बालकृष्ण ने बहुत ही आसान सा उपाय बताया है. उन्होंने बताया कि अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आप लौकी के जूस में पुदीने का रस मिलाकर इसका सेवन कर लीजिए. ये आपको हार्ट को हेल्दी, निरोग और बलवान बनाने में मदद करेगा.

केसे बनाएं

लौकी

पुदीने की पत्तियां

सबसे पहले लौकी को धोकर पोछ लें. अब इसका छिलका निकालकर इसे छोटे पीस में काट लें. अब लौकी को मिक्सर में डालकर या फिर जूसर में डालकर इसका जूस निकाल लें. इसी तरह से पुदीने के पत्तों को धोकर साफ कर लें. आप इसे मिक्सर और जूसर में डालकर लौकी के साथ ही पीस लें और इस जूस का सेवन रोजाना करें.

