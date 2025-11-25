15 दिन तक रोज पालक की सब्जी खाने से क्या होगा? कौन-से विटामिन मिलेंगे, त्वचा को ग्लोइंग बनाता है, जानें खाने का सही तरीका

15 Din Tak Palak Khane Se Kya Hota Hai: सर्दियों का मौसम आते ही हरी सब्जियों की भरमार बाजार में दिखाई देने लगती है और इनमें सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हरी सब्ज़ी है पालक. ये हरी सब्जी देखने में जितनी साधारण लगती है, उतनी ही यह शरीर के लिए एक सुपरफूड है. डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इसे सही तरीके से और नियमित रूप से खाया जाए, तो यह शरीर के भीतर से कई कमियों को दूर कर देती है. खास बात यह है कि अगर आप 15 दिन तक लगातार पालक की सब्जी खाते हैं, तो आपके शरीर में कई बड़े बदलाव दिखने लगते हैं, चाहे वह आपकी स्किन हो, खून की कमी हो या इम्यूनिटी.

इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि रोजाना पालक खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं, कौन-कौन से विटामिन बढ़ते हैं, त्वचा पर इसका क्या असर होता है और किस तरह पालक को खाना सबसे फायदेमंद माना जाता है.

15 दिन तक लगातार पालक खाने से क्या फायदे मिलते हैं? | Benefits of Eating Spinach Continuously Gor 15 Days (Palak Khane Ke Fayde)

1. शरीर में आयरन की कमी दूर होती है

पालक आयरन का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत माना जाता है. 15 दिन तक इसे लगातार खाने से हीमोग्लोबिन लेवल बेहतर होने लगता है, खासकर महिलाओं में यह आयरन-डिफिशिएंसी एनीमिया को कम करने में काफी मदद करता है.

2. विटामिन-A, C और K की मात्रा बढ़ती है

पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन A होता है जो आंखों की रोशनी और स्किन रिपेयर के लिए बेहद जरूरी है. विटामिन C इम्युनिटी मजबूत करता है और शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है. विटामिन K हड्डियों की मजबूती के लिए शानदार माना जाता है. लगातार सेवन से इन तीनों विटामिन की कमी काफी हद तक पूरी होने लगती है.

3. स्किन ग्लो करने लगती है

पालक एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है, जिसमें ल्यूटिन, जीएक्सैंथिन और बीटा-कैरोटीन शामिल हैं. ये शरीर में फ्री-रैडिकल्स को कम करते हैं और स्किन की नेचुरल शाइन बढ़ाते हैं. 10–15 दिन के सेवन में ही चेहरे पर हल्का ग्लो, दाग-धब्बों में कमी और त्वचा में नमी बढ़ने जैसी चीज़ें महसूस होने लगती हैं.

4. पाचन मजबूत होता है

पालक में फाइबर काफी ज्यादा होता है. रोजाना खाने से मल त्याग बेहतर होता है, कब्ज की समस्या कम होती है और पेट हल्का महसूस होता है. यह आंतों को साफ रखकर समग्र पाचन प्रणाली को दुरुस्त करता है.

5. इम्यूनिटी तेजी से बढ़ती है

विटामिन C, आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स का कॉम्बिनेशन शरीर को संक्रमण, वायरल और सर्दी-खांसी से लड़ने की ताकत देता है. 15 दिन में इम्युनिटी का लेवल अच्छा महसूस होने लगता है.

पालक स्किन को कैसे ग्लोइंग बनाता है? (How Does Spinach Make the Skin Glowing?)

खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाकर ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करता है.

शरीर में कोलेजन बढ़ाता है, जिससे स्किन टाइट रहती है.

डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिससे चेहरे पर freshness आती है.

स्किन सेल्स को रिपेयर करता है, जिससे नेचुरल ग्लो बढ़ता है.

पालक खाने का सही तरीका क्या है? | What is the right way to eat spinach?

1. हमेशा अच्छी तरह धोकर खाएं: पालक पर मिट्टी और कीटनाशकों की मात्रा ज्यादा होती है. खाने से पहले इसे 2–3 बार साफ पानी से धोना जरूरी है.

2. हल्का पकाकर खाएं: पालक को बहुत ज्यादा पकाने से उसके विटामिन कम हो जाते हैं. सबसे अच्छा तरीका हल्की सब्ज़ी, भुजिया या दाल-पालक.

3. पालक में टोमेटो या नींबू मिलाएं: आयरन का अवशोषण बढ़ाने के लिए विटामिन-C जरूरी है. इसलिए पालक की सब्ज़ी में टमाटर या खाने के बाद नींबू का रस लेना बहुत फायदेमंद होता है.

4. रोजाना 1 कटोरी पर्याप्त है: ज्यादा मात्रा में पालक खाने से ऑक्सालेट बढ़ सकता है. इसलिए एक दिन में 1 कटोरी पकी हुई पालक की सब्ज़ी आदर्श मानी जाती है.

15 दिन तक लगातार पालक की सब्ज़ी खाने से शरीर में विटामिन A, C, K और आयरन बढ़ता है, पाचन सुधरता है, इम्युनिटी मजबूत होती है और सबसे खास स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है. बस इसे सही तरीके से तैयार करें और संतुलित मात्रा में खाएं, ताकि इसका पूरा फायदा शरीर तक पहुंच सके.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)