लिवर को डिटॉक्स कैसे करें? ये 4 चीजें कर सकती हैं आपकी मदद

Which Food Is Best For The Liver: कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो लिवर को डिटॉक्स करने और उसकी सेहत का ध्यान रखने में सहायक हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कौन से फूड्स हैं जो लिवर हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं. आज हम आपको 4 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो लिवर को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकती हैं. 

Which Food Is Best For The Liver: लिवर शरीर का एक जरूरी अंग है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर बॉडी को कई तरह की बीमारियों से दूर रख सकता है. ऐसे में अच्छी हेल्थ के लिए इसको ठीक रखना बेहद जरूरी है. क्या आप जानते हैं? कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो लिवर को डिटॉक्स करने और उसकी सेहत का ध्यान रखने में सहायक होते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि वो फूड्स कौन से हैं जो लिवर हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं. आज हम आपको 4 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो लिवर को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकती हैं.

Foods For Liver Health | Liver Detox Foods | Liver Ko Healthy Rakhne Ke Liye Kya Khana Chahie

हेल्दी लिवर के लिए क्या खाएं?

हल्दी: हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नामक तत्व एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है. जो स्ट्रेस को कम कर लिवर को किसी भी तरह की होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है.

एवोकाडो: एवोकाडो एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है जो लिवर हेल्थ के लिए बेहद लाभदयाक है. लिवर को डैमेज होने से बचाने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद क्लोरोफिल शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मददगार है. इनका सेवन लिवर के साथ पाचन के लिए भी फायदेमंद है.

लहसुन: लहसुन लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है. इसमें सल्फर युक्त यौगिक होते हैं, जो लिवर एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

