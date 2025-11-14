अनार के जूस में आंवला मिक्स करके पीने से मिलते हैं 5 गजब फायेद, सोचा भी नहीं होगा आपने...

Anar aur amla juice pine ke fayde : अनार और आंवला दोनों ही सुपरफूड हैं. इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी सेहत के लिए जादू की तरह काम करता है. दोनों ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे आप बीमारियों से दूर रहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अनार के जूस में आंवला मिक्स करके पीने से आपके शरीर पर 5 पॉजिटिव (What are the 5 positive effects of drinking pomegranate juice mixed with amla on your body) असर क्या पड़ता है.

आंवला और अनार जूस पीने के 5 बेनेफिट्स क्या हैं | What are the 5 benefits of drinking amla and pomegranate juice

आंवला और अनार दोनों विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फूड हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं. आंवले में मौजूद गैलिक एसिड, एलाजिक एसिड और पॉलीफेनॉल्स शरीर को संक्रमण से बचाता है जबकि अनार में मौजूद आयरन और फोलेट रेड ब्लड सेल्स को बनाने में अहम भूमिका निभाता है. इससे शरीर को एनर्जी मिलती है इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है. आपको बता दें कि इन दोनों फूड्स के गहरे रंग, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स झुर्रियों से लड़ने और चेहरे पर कसाव लाने का काम करते हैं. आंवला कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. साथ ही, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है.इससे पिगमेंटेशन, एक्ने और एजिंग के निशान कम होते हैं. लिवर को डिटॉक्स करने में भी यह जूस बहुत लाभकारी होता है. लंबे समय तक अनार के जूस का सेवन करने से लिवर एंजाइम का लेवल बेहतर होता है. यह पित्त दोष को बैलेंस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है. आंवला और अनार फूड का कॉम्बिनेशन दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इससे कोलेस्ट्रोल और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है. धमानियों को हेल्दी रखता है. अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी मेमोरी को बूस्ट करते हैं. रोज आप 1 अनार खा लेते हैं तो फिर वर्बल और विजुअल मेमोरी बेहतर होती है.

कैसे बनाएं आंवला और अनार जूस | How to make Amla and Pomegranate Juice

1 छोटा आंवला, 1 कप अनार के दाने और स्वादानुसार चाट मसाला और काला नमक मिक्स करके तैयार करें. यह स्वाद और सेहत दोनों का संगम हैं.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)