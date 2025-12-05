आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में, कई लोग तनाव कम करने के लिए या दोस्तों के साथ मौज-मस्ती के लिए कभी-कभी एक-दो पैग ले लेते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए शराब पीना एक रोज़ाना की आदत बन गई है. लेकिन फ़िटनेस एक्सपर्ट पवन प्रताप सिंह, जिन्हें सोशल मीडिया पर @mrfitsingh के नाम से जाना जाता है, एक ज़रूरी बात याद दिलाते हैं: शराब की कोई भी मात्रा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती.

हमारे शरीर में लिवर (Liver) एक फ़िल्टर (Filter) की तरह काम करता है. जब हम रोज़ाना शराब पीते हैं, तो इस फ़िल्टर पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है. हालांकि, सिंह बताते हैं कि कुछ खास सप्लीमेंट्स (Supplements) हैं जो नियमित रूप से शराब पीने वालों के लिवर को सहारा दे सकते हैं.

मगर एक बात गांठ बांध लें: ये सप्लीमेंट्स, ज़्यादा शराब पीने का 'फ़्री पास' (Free Pass) बिल्कुल नहीं हैं! ये सिर्फ़ नुकसान को कम करने में मदद करते हैं, ख़त्म नहीं करते.

शराब और लिवर: अंदरूनी तनाव की कहानी

जब भी आप शराब पीते हैं, तो आपका लिवर उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए ओवरटाइम (Overtime) काम करना शुरू कर देता है. इस प्रक्रिया में कुछ हानिकारक रसायन (Harmful Compounds) रिलीज़ होते हैं. ये रसायन लिवर की कोशिकाओं (Cells) में सूजन (Inflammation) पैदा कर सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं. जब यह नुकसान बार-बार होता है, तो धीरे-धीरे लिवर की बीमारियाँ जैसे:

1. फैटी लिवर (Fatty Liver)

2. फाइब्रोसिस (Fibrosis)

3. या यहाँ तक कि खतरनाक सिरोसिस (Cirrhosis) पैदा हो सकती हैं.

सिंह समझाते हैं, “लिवर को सही पोषक तत्वों (Right Nutrients) से सपोर्ट करने पर उसका काम थोड़ा हल्का हो सकता है. लेकिन सबसे पहला बचाव हमेशा शराब पीने की मात्रा को कंट्रोल करने से ही शुरू होता है.”

सप्लीमेंट्स कोई 'पीने का लाइसेंस' क्यों नहीं हैं?

पवन प्रताप सिंह का मुख्य संदेश साफ है: सप्लीमेंट्स सिर्फ़ सहारा दे सकते हैं, वे शराब के असर को पलट नहीं सकते.

वे लिवर को मज़बूत बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सालों से हो रहे नुकसान को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते.

लिवर को बचाने के लिए ज़रूरी बातें:

संतुलित आहार (Balanced Diet) लें.

शरीर को हाइड्रेटेड (खूब पानी पिएं) रखें.

नियमित रूप से व्यायाम (Exercise) करें.

समय-समय पर लिवर फ़ंक्शन टेस्ट (Liver Function Tests) कराएं.

लिवर को मज़बूती देने वाले 3 ज़रूरी सप्लीमेंट्स

पवन प्रताप सिंह उन लोगों के लिए, जो शराब नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपने लिवर को बचाना चाहते हैं, इन तीन सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं:

1. मिल्क थिसल (Milk Thistle) : यह एक हर्बल सप्लीमेंट (Herbal Supplement) है जो सिलिमारिन (Silymarin) नामक यौगिक से भरपूर होता है. सिलिमारिन को लिवर कोशिकाओं को ज़हरीले पदार्थों (Toxins) से बचाने के लिए जाना जाता है.

क्या करता है: रिसर्च बताती है कि मिल्क थिसल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (Oxidative Stress) को कम करने में मदद कर सकता है. अगर लिवर को हल्का-फुल्का नुकसान हुआ है, तो यह कोशिकाओं को फिर से बनने (Regenerate) में भी मदद कर सकता है.

एक्सपर्ट की राय: सिंह इसे उन लोगों के लिए पहला बचाव मानते हैं जो कभी-कभी या नियमित रूप से शराब पीते हैं. यह लिवर की "सफाई" तो नहीं करता, लेकिन ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने पर यह लगातार हो रहे नुकसान को सीमित करने में मदद कर सकता है.

2. विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स (Vitamin B-complex) : नियमित रूप से शराब पीने से शरीर से ज़रूरी बी विटामिन्स (जैसे B1, B6 और B12) तेज़ी से बाहर निकल जाते हैं.

क्यों ज़रूरी: ये पोषक तत्व ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म और लिवर के ज़हरीले पदार्थों को बाहर निकालने (Detoxification) की प्रक्रिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं.

कमी के नुकसान: बी विटामिन्स की कमी से थकान, ख़राब पाचन (Poor Digestion) और लिवर के काम में रुकावट आ सकती है.

एक्सपर्ट की राय: सिंह कहते हैं कि एक संतुलित बी-कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट लेने से उन विटामिन्स की भरपाई हो सकती है जिन्हें शराब ने शरीर से छीन लिया है. इससे शरीर को रिकवरी और मेटाबॉलिज्म में मदद मिलती है.

3. सेलेनियम (Selenium) : सेलेनियम शरीर के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट गार्ड (Antioxidant Guard) की तरह काम करता है.

क्या करता है: शराब पीने से लिवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे कोशिकाएं और एंजाइम खराब होने लगते हैं. सेलेनियम इस स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है.

स्रोत: सिंह सलाह देते हैं कि सेलेनियम की सुरक्षित दैनिक खुराक आहार या सप्लीमेंट्स (सिर्फ़ बताई गई मात्रा में) से ज़रूर सुनिश्चित करें. नेचुरल चीज़ों को प्राथमिकता दें: ब्राज़ील नट्स (Brazil nuts), अंडे और साबुत अनाज इसके प्राकृतिक स्रोत हैं, इसलिए सप्लीमेंट्स लेने से पहले इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें.

सबसे बड़ी सुरक्षा तो यही है कि आप शराब पीना कम कर दें या पूरी तरह छोड़ दें. सप्लीमेंट्स सिर्फ़ एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच हैं, समाधान नहीं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)