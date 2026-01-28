Liver Detoxification: लिवर को ठीक करने के लिए क्या खाना चाहिए?

Liver Ko Detox Kaise Kare: लिवर शरीर का अहम हिस्सा होता है, ऐसे में खुद को बीमारियों से दूर रखने के लिए इसे हेल्दी रखना बेहद जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसी ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं. आप घर पर आसान तरीके से लिवर की देखभाल कर सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं घर की किचन में मौजूद ऐसी कौन सी चीजें हैं, जो लिवर को ठीक रखने में मदद कर सकती हैं.

लिवर को ठीक करने के लिए कौन से घरेलू उपाय हैं?

नींबू: नींबू विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, जो शरीर से टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है. लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आप रोजाना सुबह गुनगुना पानी में नींबू मिलाकर सेवन कर सकते हैं.

हल्दी वाला दूध: हल्दी करक्यूमिन नामक तत्व से भरपूर है, जो लीवर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और सूजन को कम करने में मदद करता है. लिवर को ठीक रखने के लिए आप रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, ऐसा करने से लिवर हेल्थ अच्छी रहेगी.

चुकंदर और गाजर: चुकंदर और गाजर दोनों को ही सर्दियों के मौसम में मजे से खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों में मौजूद तत्व लिवर के लिए सुपरफूड्स माने जाते हैं. इनमें मौजूद बीटा-कैरोटीन और फ्लेवोनॉयड्स लिवर को साफ करने और डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं.

आंवला: आंवला सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, यह विटामिन सी से भरपूर होता है, जो लीवर को डिटॉक्स करने और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है. रोज सुबह आंवला जूस पीने से न सिर्फ लिवर मजबूत होता है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है.

