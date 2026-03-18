Litchi-Rose Smoothie: गर्मी में ट्राई करें ये नई रेसिपी, बनाएं ठंडी-ठंडी 'लीची रोज स्मूदी'

Litchi-Rose Smoothie Recipe: गर्मी के मौसम में ठंडी और ताजगी से भरी ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाती है. ऐसे में लोग कुछ ऐसा पीना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी दे. अगर आप भी रोज वही आम या बनाना शेक पीकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. इन दिनों लीची-रोज स्मूदी काफी पसंद की जा रही है. यह स्मूदी न सिर्फ स्वाद में अलग है बल्कि इसकी खुशबू और ठंडक इसे गर्मियों के लिए परफेक्ट ड्रिंक बनाती है.

लीची-रोज स्मूदी के फायदे

लीची एक ऐसा फल है जो पानी और विटामिन सी से भरपूर होता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और गर्मी में ठंडक देता है. वहीं गुलाब जल शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ स्मूदी को एक हल्की और फ्रेश खुशबू देता है. दही या योगर्ट इसमें क्रीमी टेक्सचर जोड़ता है और पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है.

लीची-रोज स्मूदी बनाने के लिए सामग्री-

8 से 10 ताजी लीची (छिली और बीज निकाली हुई)

1 कप ठंडा दही या योगर्ट

1 छोटा चम्मच गुलाब जल

1 छोटा चम्मच शहद

3 से 4 बर्फ के टुकड़े

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लीची-रोज स्मूदी बनाने की विधि-

सबसे पहले लीची को छीलकर उसके बीज निकाल लें. ध्यान रखें कि लीची ताजी और मीठी हो ताकि स्मूदी का स्वाद अच्छा आए. अब ब्लेंडर में लीची, दही, गुलाब जल और शहद डालें. इसके बाद इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें. जब स्मूदी स्मूद और क्रीमी हो जाए, तो इसे एक ग्लास में निकाल लें. आप चाहें तो ऊपर से कुछ लीची के टुकड़े डालकर इसे सजाकर सर्व कर सकते हैं.

कब पीना ज्यादा फायदेमंद?

इस स्मूदी को दिन में कभी भी पिया जा सकता है, लेकिन दोपहर के समय या धूप से आने के बाद पीना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इससे शरीर को तुरंत ठंडक और ताजगी मिलती है. जिन लोगों को दूध या दही से एलर्जी है, वे इसमें दही की जगह नारियल दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही ज्यादा मीठा पसंद न हो तो शहद की मात्रा कम रखें.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)