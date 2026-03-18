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Kaalmegh Ke Fayde: कड़वी लेकिन असरदार है यह जड़ी-बूटी, आयुर्वेद में मानी जाती है अमृत

Kaalmegh Ke Fayde: आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां बताई गई हैं जो स्वाद में कड़वी होती हैं, लेकिन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं. ऐसी ही एक जड़ी-बूटी है कालमेघ. इसे आयुर्वेद में औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है. कालमेघ एक हरा पौधा होता है जिसकी पत्तियां बहुत कड़वी होती हैं, इसी कारण इसे "किंग ऑफ बिटर्स"  भी कहा जाता है.

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Kaalmegh Ke Fayde: कड़वी लेकिन असरदार है यह जड़ी-बूटी, आयुर्वेद में मानी जाती है अमृत
Kaal Megh Ke Fayde
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Kaalmegh Ke Fayde: आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां बताई गई हैं जो स्वाद में कड़वी होती हैं, लेकिन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं. ऐसी ही एक जड़ी-बूटी है कालमेघ. इसे आयुर्वेद (Ayurveda) में औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है. कालमेघ (Kaalmegh) एक हरा पौधा होता है जिसकी पत्तियां बहुत कड़वी (Bitter) होती हैं, इसी कारण इसे "किंग ऑफ बिटर्स" (King Of Bitters) भी कहा जाता है. पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसका इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है.

लिवर के लिए फायदेमंद

कालमेघ को लिवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह लिवर (Liver) को स्वस्थ रखने और उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. इसलिए कई आयुर्वेदिक दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है.

इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद

कालमेघ में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बना सकते हैं. मौसम बदलने के समय कई लोग इसका सेवन करते हैं ताकि बीमारियों से बचाव हो सके.

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बुखार और सर्दी में उपयोगी

पारंपरिक तौर पर कालमेघ का इस्तेमाल बुखार (Fever) और सर्दी-जुकाम (Cold And Cough) में भी किया जाता रहा है. कई आयुर्वेदिक काढ़ों में इसे शामिल किया जाता है.

पाचन तंत्र के लिए सहायक

कालमेघ पाचन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. यह पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं को कम करने और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

कैसे किया जाता है इस्तेमाल?

कालमेघ का उपयोग कई रूपों में किया जाता है. इसकी पत्तियों से काढ़ा बनाया जाता है. इसके अलावा बाजार में इसका पाउडर, जूस और टैबलेट भी उपलब्ध हैं.

हालांकि इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए. किसी भी जड़ी-बूटी का नियमित सेवन करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी होता है ताकि इसका सही फायदा मिल सके.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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