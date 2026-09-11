रात को सोने से पहले पानी में उबालकर पी लें किचन में मौजूद ये छोटा सा मसाला, मिलेंगे हैरान करने वाले लाभ

क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में रखा छोटा सा मसाला आपकी सेहत के लिए कितना बड़ा खजाना है? जी हां, हम बात कर रहे हैं लौंग की. भारतीय किचन में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लौंग. अगर आप रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में लौंग उबालकर पीने की आदत डाल लें, तो आपको कई लाभ मिल सकते हैं.

​क्यों खास है लौंग का पानी?

लौंग में कई तरह के पोषक तत्व जैसे कि एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एंटी-बैक्टीरियल गुण, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं. जब आप इसे पानी में उबालकर पीते हैं, तो इसके सारे गुण पानी में आ जाते हैं और शरीर इसे बहुत आसानी से सोख लेता है.

कैसे बनाएं लौंग का पानी?

इसे बनाना बेहद आसान है. रात को सोने से आधे घंटे पहले एक बर्तन में एक गिलास पानी लें और उसमें 2 से 3 लौंग डालकर अच्छे से उबाल लें. जब पानी आधा रह जाए, तो इसे हल्का गुनगुना होने दें और फिर धीरे-धीरे पिएं.

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लौंग का पानी पीने के फायदे-

​1. पाचन तंत्र-

आज के समय में ज्यादातर लोगों को गैस, कब्ज और एसिडिटी की शिकायत रहती है. अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो रात को सोने से पहले लौंग का उबला हुआ पानी पीना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है. यह पेट के एसिड को शांत करता है और खाना पचाने में मदद कर सकता है.

​2. इम्यूनिटी-

बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और वायरल इंफेक्शन होना आम बात है. जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. लौंग में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

3. ​वजन घटाने-

रात को लौंग का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे शरीर में जमी एक्सट्रा चर्बी तेजी से पिघलने लगती है. यह आपके पाचन को सुधारकर शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है.

​4. दांत और मुंह-

लौंग में मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है. रात को सोने से पहले यह पानी पीने से मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों से जुड़ी कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है.

​नोट- अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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