लौकी न खाने वाले भी किलो के हिसाब से खरीदेंगे, देखें रेसिपी वीडियो | Lauki Barfi Recipe

लौकी की बर्फी बनाने की विधि क्या है?NDTV
अक्सर लौकी का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरे उतर जाते हैं, लोग इसे बोरिंग सब्जी समझकर खाने से बचते हैं. मीठे की बात करें तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लौकी से सिर्फ हलवा ही बन सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साधारण सी सब्जी से ऐसी शाही और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बन सकती है, जिसके सामने बाजार की महंगी मिठाइयां भी फीकी लगेंगी.
@RaoManjuKitchen ने अपने यूट्यूब चैनल पर लौकी की बर्फी बनाने की रेसिपी शेयर की है.
देखिए वीडियो...
सामग्री:
- ताजा लौकी (सवा किलो अच्छी तरह धुली और छिले हुई)
- देशी घी (1 बड़ा चम्मच कड़ाही के लिए + ट्रे को चिकना करने के लिए
- फुल क्रीम दूध (1 कप)
- पनीर (200 ग्राम बारीक कद्दूकस किया हुआ)
- देशी खांड या चीनी (सवा कप)
- मिल्क पाउडर (30 ग्राम)
- हरी इलायची (6 से 7)
- मखाने (1 कप)
- बादाम (10 से 12 पीस)
- डेसिकेटेड कोकोनट (4 बड़े चम्मच)
बनाने का तरीका:
- सवा किलो लौकी को छीलकर सारे बीज निकाल लें फिर कद्दूकस से ग्रेट कर लें.
- अब एक कड़ाही में एक बड़ा चम्मच देशी घी गर्म करें और कद्दूकस की हुई लौकी को उसमें डाल दें.
- मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए 8 से 9 मिनट तक भूनें.
- इसके बाद इसमें 150 मिलीलीटर फुल क्रीम दूध मिलाएं और मीडियम आंच पर पकने दें.
- जैसे ही दूध थोड़ा कम होने लगे, इसमें 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर शामिल करें.
- अब तेज आंच करके इसका बचा हुआ सारा दूध सूखा लें.
- जब कड़ाही का मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तब इसमें 250 ग्राम देशी खांड डालें.
- चीनी के पिघलने पर इसमें मिल्क पाउडर और कुटी हुई हरी इलायची मिला दें ताकि सौंधी खुशबू आए. अब एक मिक्सी जार में भुने हुए मखाने, बादाम और नारियल का बुरादा डालकर दरदरा पीस लें.
- इस सूखे मेवे के पाउडर को लौकी के मिश्रण में मिलाते ही यह तेजी से गाढ़ा होने लगेगा और कुछ ही मिनटों में डो की तरह सिमटकर एकसार हो जाएगा.
- अब एक थाली या ट्रे को घी से अच्छी तरह चिकना करें और इस तैयार मिश्रण को उसमें निकालकर एक समान फैला लें.
- ऊपर से बारीक कटे बादाम छिड़ककर इसे सजाएं.
- अब इसे पंखे की हवा में 2 घंटे के लिए पूरी तरह ठंडा होने दें.
- जब यह अच्छे से सेट हो जाए, तो मनपसंद आकार में चौकोर टुकड़े काट लें.
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