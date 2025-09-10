रोज सुबह खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है?

Lahsun Chabane Ke Fayde: लहसुन हर सब्जी का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, लेकिन क्या आपको पता है स्वाद के साथ इसका सेवन शरीर के लिए भी फायदेमंद है. जी हां, इसे किसी औषधि से कम नहीं माना जा सकता. इसमें मौजूद ऐलिसिन नामक तत्व एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है. ऐसे में अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाते हैं, तो शरीर को कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं. यहां जानें सुबह खाली पेट लहसुन खाने से शरीर को क्या लाभ हो सकते हैं?

लहसुन खाने के फायदे

इम्यूनिटी: लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर यौगिक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. रोज सुबह खाली पेट लहसुन चबाने से शरीर को इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम और अन्य वायरस से दूर रखा जा सकता है.

पाचन: लहसुन में मौजूद एलिसिन पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, अपच जैसी से राहत दिला सकता है. रोज सुबह खाली पेट लहसुन चबाने से पेट को ठीक रखा जा सकता है.

वजन: लहसुन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में जमी चर्बी को घटाने में मदद करता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो गुनगुने पानी के साथ लहसुन का सेवन कर सकते हैं.

डायबिटीज: रोजाना कच्चा लहसुन चबाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रह सकता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

दिल: कच्चा लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ा सकता है. जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है. हार्ट रोगियों के लिए इसका सेवन बेहद लाभकारी माना जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)