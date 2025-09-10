बालों का झड़ना कैसे रोके, किचन में मौजूद ये चीजें कर सकती हैं आपकी मदद

How Do I Stop My Hair From Falling? लंबे, घने और मजबूत बाल रखना हर कीड़ी की ख्वाहिश होती है, लेकिन आज के समय में गलत खानपान, तनाव और बढ़ता प्रदूषण शरीर के साथ बालों की हेल्थ पर भी बुरा असर डाल रहें हैं. कई बार लोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए तरह-तरह के हेयर ट्रीटमेंट जैसे स्पा, सैलून ट्रीटमेंट और केमिकल फ्री प्रोडक्ट पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पता. इसलिए आज हम आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं. आज हम आप ही की किचन में मौजूद कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका नियमित रूप से सेवन बालों को टूटने से रोक सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन-से वो जादुई फूड्स जो आपके बालों की सेहत को सुधारने में मददगार हो सकते हैं.

Hair Fall Kaise Roke | Hair Fall Ke Liye Kya Karen | Hair Fall Ke Gharelu Upay

बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए?

भुने चने: सस्ती कीमत, लंबा शेल्फ-लाइफ और अनगिनत पोषण तत्वों की वजह से ये स्नैक शरीर के लिए फायदेमंद है. ये न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट लगता है बल्कि प्रोटीन और कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है. जो बालों को बढ़ाने और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. आप चाहें, तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

अंडा और डेयरी प्रोडक्ट: अंडा और डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही और अंडे में प्रोटीन, विटामिन, बी12, आयरन, जिंक और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है. इतना ही नहीं, इनमें बायोटिन भी भरपूर होता है जो झड़ते बालों को रोकने में मददगार हो सकता है. बाल झड़ने से हो गए हैं परेशान? अंडा और डेयरी प्रोडक्ट का सेवन हो सकता है फायदेमंद.

अलसी के बीज: अलसी के बीज प्रोटीन, विटामिन ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर हैं. ऐसे में इनका सेवन स्कैल्प की नमी को बैलेंस बनाए रखते हुए ड्राईनेस और रूसी की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. जिससे बाल मजबूत बन सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)