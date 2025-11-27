कहीं आप भी तो गलत तरीके से नहीं खा रहे हैं प्याज-लहसुन? डॉक्टर सेठी ने बताया सही तरीका, 90% लोग गलत तरीके से खा रहे हैं दोनो चीज

Garlic-Onion Benefits: प्याज और लहसुन हमारे किचन में पाई जाने वाली ऐसी चीजे हैं जिसका इस्तेमाल हम अमूमन हर चीज में करते हैं. कोई भी करी बनानी हो, कुछ फ्राई करना हो या फिर किसी भी चींज की छौंक लगानी हो हर चीज में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ये दोनों ही चीजें अपने स्वाद के साथ अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जानी जाती हैं. खासकर तब जब आप इन्हें सही तरीके से खाते हैं.

हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको खाना पसंद नहीं करते हैं. इसको लेकर लोगों के अलग-अलग तर्क हैं. जैसे कुछ लोग इन्हें तामसिक भोजन मांगते हैं तो वहीं कुछ लोग इसको खाने के बाद मुंह से आने वाली बदबू की वजह से इसको नहीं खाते. वहीं कुछ लोग इन्हें स्वाद और औषधीय गुणों से भरपूर मांगते हैं. आपको बता दें कि AIIMS और हार्वर्ड-ट्रेंड गैस्ट्रो एक्सपर्ट डॉ. सौरभ सेठी ने इंस्ट्रागाम पर प्याज और लहसुन का सेवन करने के फायदों और सही तरीकों के बारे में बताया है.

ये भी पढ़ें: एक दिन में कितनी बार पेशाब जाना है नॉर्मल, यहां जानें उम्र के हिसाब से टॉयलेट जाने का नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए

प्याज और लहसुन खाने के फायदे

उन्होंने बताया कि अगर प्याज और लहसुन को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये दोनों ही हमारे पाचन तंत्र, इम्यूनिटी और लंबी उम्र के लिए वरदान बन सकते हैं. इन दोनो में पाए जाने वाले तत्व डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं और शरीर के अंदर अशुद्ध और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

प्याज और लहसुन का सेवन हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होता है. ये हमारी गट में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं. इनका सेवन आपके डाइजेशन को सही रखने में मदद करता है, इसके साथ ही ये सूजन को कम करने में भी लाभदायी होते हैं.

प्याज-लहसुन खाने का सही तरीका

डॉ. सेठी के अनुसार प्याज–लहसुन से मिलने वाले फायदे उनके एक्टिव कंपाउंड्स पर निर्भर करते हैं. इसलिए आप इनको काटने के बाद या लहसुन कली को हल्का सा क्रश कर के कुछ समय के लिए रख दें और फिर 10 मिनट बाद उनको पकाकर इसका सेवन करें. ऐसा करने से लहसुन में मौजूद Alliinase एंजाइम एक्टिव होता है और उससे एलिसिन बनता है. आपको बता दें कि एलिसिन कंपाउंड एंटी-सेल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रभाव देता है. अगर तुरंत उन्हें गर्म तेल में ही डाल दिया जाए तो ये असर कम हो सकता है.

कितनी मात्रा मे खाएं

हालांकि ये दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन इसके बावजूद भी इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)