Anxiety में क्या नहीं खाना चाहिए? ठीक रहने के लिए इन 4 चीजों से बना लें दूरी

Anxiety Foods To Avoid: ऑफिस का प्रेशर हो या पढ़ाई की टेंशन आज के समय में चिंता और स्ट्रेस एक आम समस्या बन गई है. यही वजह है ज्यादातर लोग एंग्जायटी का शिकार हैं. इससे बचने के लिए लोग अक्सर योग, मेडिटेशन या काउंसलिंग की मदद लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? आपके खाने पीने की आदतें भी मूड और मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं, कौन-कौन से फूड्स आपकी एंग्जायटी को बढ़ा सकते हैं और क्यों आपको इनसे दूरी बना लेनी चाहिए?

एंग्जायटी में क्या नहीं खाना चाहिए | How To Avoid Stress And Anxiety?

ज्यादा मीठा: पैकेज्ड जूस, मिठाइयां, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजों में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है. इनका सेवन ब्रेन में न्यूरॉन्स और सिनैप्स पर बुरा असर डाल सकते हैं जिससे एंग्जायटी का खतरा बढ़ सकता है. अगर आप जरूरत से ज्यादा मीठे का सेवन करते हैं तो अपनी इस आदत को समय के साथ बदल लें.

इसे भी पढ़ें: क्या अखरोट खाने से पिंपल कम होते हैं? जानिए सच

कैफीन: जरूरत से ज्यादा ज्यादा कैफीन का सेवन न केवल नींद उड़ाता है, बल्कि दिल की धड़कन को बढ़ाने और घबराहट पैदा करने का काम भी कर सकता है. जो लोग पहले से एंग्जायटी से जूझ रहे हैं, वे कॉफी या स्ट्रॉन्ग चाय का ज्यादा सेवन करने से बचें, क्योंकि ये स्थिति को और खराब कर सकता है.

ज्यादा तला हुआ खाना: डीप फ्राईड चीजें जैसे फ्रेंच फ्राइज, समोसे, बर्गर, पैकेज्ड चिप्स सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी नुकसानदायक हैं. इनमें पाया जाने वाला ट्रांस फैट और कम पोषण दिमाग पर बुरा प्रभाव डालकर डिप्रेशन या एंग्जायटी का कारण बन सकता है. जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं उन्हें डीप फ्राईड चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए.

रिफाइंड कार्ब्स: सफेद ब्रेड, मैदा, पास्ता जैसी चीजें जल्दी पचती हैं और ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं. इससे इंसुलिन का स्तर बढ़ सकता है और चिंता, स्ट्रेस और एंग्जायटी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए मैदे से बनी चीजों का रोजाना सेवन नहीं करना चाहिए.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)