10 मिनट का ध्यान और दिमाग से उड़ जाएगा तनाव! साइंस ने बताया स्ट्रेस कैसे घटाता है स्ट्रेस हार्मोन

World Meditation Day 2025: आज की तेज-तर्रार लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया की दौड़, काम का प्रेशर और रिश्तों की कॉम्प्लीकेशन्स सब मिलकर हमारे दिमाग पर भारी तनाव (Stress) डालते हैं. तनाव न सिर्फ हमारे मूड को प्रभावित करता है बल्कि ब्लड प्रेशर, नींद, इम्यूनिटी और शरीर के कई सिस्टम को बिगाड़ सकता है. इसी गंभीर समस्या को हल करने के लिए विज्ञान भी अब ध्यान यानी (Meditation) की वकालत कर रहा है. बहुत से शोधों में पाया गया है कि नियमित ध्यान करने से शरीर और दिमाग दोनों में सकारात्मक बदलाव आते हैं और तनाव के कॉर्टिसोल (Stress Hormone) लेवल में कमी आती है.

क्या कहती है स्टडी?

एक स्टडी "मेडिकल छात्रों के सीरम कोर्टिसोल पर माइंडफुलनेस मेडिटेशन का प्रभाव" में 30 मेडिकल छात्रों पर चार दिनों के ध्यान कार्यक्रम का प्रभाव देखा गया. इस शोध में पाया गया कि ध्यान के बाद शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बेहद कम हुआ, जो साफतौर से तनाव पर ध्यान के असर को दर्शाता है. इससे यह संकेत मिलता है कि ध्यान तनाव को न सिर्फ महसूस करने में कम करता है, बल्कि दिमाग और शरीर के बायोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी बदलता है.

तनाव में ध्यान कैसे मदद करता है? | How Does Meditation Help With Stress?

1. तनाव-हार्मोन (Cortisol) घटाता है

तनाव के समय हमारा शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनाता है, जो लंबे समय तक हाई रहने पर नींद, मूड, वजन और इम्यूनिटी को बिगाड़ता है. ध्यान करने से यह हार्मोन घटता है, जिससे शरीर का "फाइट और फ्लाइट" तनाव रिस्पॉन्स शांत होता है.

2. दिमाग को चिंता मुक्त बनाता है

माइंगफुल मेडिटेशन आपको वर्तमान पल में जीना सिखाता है, जिससे चिंता और भविष्य की फिक्र कम हो जाती है. शोधों के मुताबिक ध्यान से स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन के लक्षण भी घटते हैं.

3. बेहतर नींद और मूड

ध्यान दिमाग के फाइट-ओर-फ्लाइट सिस्टम को शांत करता है. इसलिए काफी लोगों को ध्यान के बाद गहरी नींद आती है और मूड भी स्थिर होता है, जिससे डिप्रेशन की संभावना भी कम होती है.

ये बातों जानना भी जरूरी:

ध्यान सिर्फ आराम नहीं, बल्कि परिवर्तित दिमागी प्रतिक्रिया है.

छोटे-छोटे सत्र भी प्रभावी हो सकते हैं, जैसे रोज 10-15 मिनट.

ध्यान आपके तनाव को हटाता नहीं बल्कि संभालना सिखाता है.

ध्यान अकेला इलाज नहीं है, लेकिन यह बैकअप टूल के रूप में बहुत असरदार है.

ध्यान शुरू करने के आसान तरीके | Easy Ways to Start Meditating

रोज सुबह या रात को सोने से पहले 10-15 मिनट ध्यान करें.

शांत जगह चुनें, आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान दें.

अगर दिमाग भटक रहा है तो खुद को दोष न दें, ये प्राकृतिक है.

वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर यह समझना जरूरी है कि ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध स्वास्थ्य उपकरण है. यह तनाव को कंट्रोल करने में मदद करता है, तनाव-हार्मोन को घटाता है और आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाता है.

