क्या अखरोट खाने से पिंपल कम होते हैं? जानिए सच

Benefits Of Walnut For Skin: तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या डाइट में शामिल किया जाए, जिससे स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाई जा सके. 

How many walnuts to eat per day for skin?

Benefits Of Walnut For Skin: खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, स्ट्रेस और हॉर्मोनल बदलावों की वजह से पिंपल्स की समस्या आम हो गई है. इस दिक्कत से राहत पाने के लिए लोग तरह-तरह के घरेलू नुस्खे और महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? स्किन को ठीक रखने के लिए अपने शरीर को अंदर से सही रखना बेहद जरूरी है. अगर हम अपनी डाइट में थोड़े से बदलाव करें, तो ये समस्या अंदर से ठीक की जा सकती है. तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या डाइट में शामिल किया जाए, जिससे स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाई जा सके. 

ग्लोइंग स्किन के लिए क्या खाना चाहिए | Does Walnut Make Skin Glow?

अखरोट को सुपरफूड माना जाता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन ई, जिंक और कई जरूरी पोषक तत्व शरीर के साथ-साथ स्किन के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके क्या फायदे हैं, खाने का सही तरीका क्या है और यह कैसे स्किन को फायदा पहुंचा सकता है. 

क्या अखरोट खाने से पिंपल्स कम होते हैं?

सूजन: स्किन में सूजन पिंपल्स होने का सबसे मुख्य कारण है. अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर है जो स्किन की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है और पिंपल्स से राहत दिला सकता है.

साफ त्वचा: अखरोट में मौजूद तत्व शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर अंदर से साफ रखने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से अखरोट खाने से ग्लोइंग स्किन और साफ त्वचा पाई जा सकती है.

विटामिन ई: अखरोट में पाया जाने वाला विटामिन ई स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकता है.

विटामिन बी 5: अखरोट विटामिन बी 5 और ई जैसे मॉइस्चराइजिंग गुणों से भरपूर होता है. ये पोषक तत्व हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं और अंदर से मॉइश्चराइज करते हैं. ड्राई स्किन की समस्या से परेशान लोगों के लिए अखरोट का सेवन फायदेमंद हो सकता है. 

कैसे करें सेवन?

सुबह खाली पेट 2 से 3 भीगे हुए अखरोट का सेवन किया जा सकता है. इसके अलावा आप अखरोट को स्मूदी, ओट्स या सलाद में भी मिलाकर भी खा सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

