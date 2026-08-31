किचन के बदबूदार और चिपचिपे कपड़ों को कैसे साफ करें? इन 5 देसी जुगाड़ से चिकने, मैले और गंदे कपड़े मिनटों में चमकेंगे

Kitchen Towel को साफ करने का आसान तरीकाNDTV
Kitchen Towels Cleaning Tips: रसोई का काम बिना नैपकिन या टावल के तो चल ही नहीं सकता. हाथ पोंछने हों, गर्म बर्तन उतारना हो या फिर स्लैब पर गिरी चाय साफ करनी हो हर काम में इनकी जरूरत पड़ती ही है. अब जब कपड़े का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो जाहिर है ये जल्दी चिकने, गंदे और बदबूदार भी हो जाएंगे. अगर आपके किचन के कपड़े भी चिपचिपे हो गए हैं, तो इन्हें बिल्कुल नए जैसा चमकाने के लिए कुछ बेहद आसान घरेलू नुस्खे आजमाकर देखें.
डिटर्जेंट और गर्म पानी:
- एक बाल्टी में गुनगुना या गर्म पानी लें और थोड़ा डिटर्जेंट घोल लें.
- टावल्स को आधे घंटे के लिए भिगो दें.
- इसके बाद हाथों से थोड़ा रगड़कर धो लें और धूप में सुखाएं.
बेकिंग सोडा का कमाल:
- जिद्दी दाग और तेल की बदबू हटाने में बेकिंग सोडा बेस्ट है.
- थोड़ा सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और दाग पर 20 मिनट लगाकर छोड़ दें.
- फिर साबुन से धो लें.
- ताजगी के लिए चाहें तो नींबू के छिलके उबले पानी में डालकर कुछ देर कपड़े भिगो सकते हैं.
डिशवॉश लिक्विड:
- जो लिक्विड बर्तन की चिकनाई काटता है, वही कपड़े पर भी असरदार है.
- जहां ज़्यादा तेल लगा हो, वहां सीधे थोड़ा डिशवॉश लगाएं.
- 20 मिनट के लिए गर्म पानी में छोड़ें और फिर मसलकर धो लें.
सिरका और नींबू:
- सिरका कपड़े की गहराई से सफाई करके बदबू भगाता है और नींबू दाग काटता है.
- गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ थोड़ा सा नींबू का रस और सिरका मिलाएं.
- कपड़े 20 मिनट भिगोकर धो लें.
नमक का पानी:
- एक बर्तन में गर्म पानी लेकर दो चम्मच नमक मिलाएं.
- टावल्स को आधे घंटे के लिए इसमें डुबोकर रखें.
- फिर हल्के साबुन से धोकर साफ पानी से निकाल लें, चिकनाई आसानी से छूट जाएगी.
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