Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी पालक स्प्रिंग रोल, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप अपने बच्चे के लंच में कुछ टेस्टी और अलग बनाकर देना चाहते हैं और वो चीज जो हेल्दी भी हो तो पालक स्प्रिंग रोल आपके बच्चे के टिफिन के लिए बिल्कुल बेस्ट है. ये खाने में इतने स्वादिष्ट है कि ये बड़े और बच्चों सभी को पसंद आएंगे. ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से फ्लेवर्स से भरपूर होते हैं. तो चलिए जानते हैं पालक स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी.

पालक स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सामग्री

पालक - 2 कप ( बारीक कटा हुआ)

मैदा - 1 चम्मच

स्प्रिंग रोल शीट

प्याज - 1 ( बारीक कटा हुआ)

अदरक-लहसुन पेस्ट - आधा छोटा चम्मच

शिमला मिर्च - आधा कप ( बारीक कटा हुआ)

नूडल्स - आधा कप ( उबले हुए)

सोया सॉस – 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च – आधा छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

तेल – फ्राई करने के लिए

पालक स्प्रिंग रोल बनाने की विधि

पालक स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सा फ्राई करें. अब इसमें प्याज डालें और ट्रांसपैरेंट होने तक फ्राई करें इसके बाद इसमें नूडल्स, गाजर, शिमला मिर्च और पालक डाल कर सभी सब्जियों को हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट ते लिए फ्राई करें. अब इसमें नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिलाएं और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए निकाल कर रख दें.

अब स्प्रिंग रोल शीट लें और उनमें स्टफिंग फिल करें और मैदा पानी के घोल को किनारे पर लगाएं और शीट को फोल्ड कर दें. इसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करें और रोल्स को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें. गर्मागर्म पालक स्प्रिंग रोल को टिफिन में पैक करें आप इसके साथ टमाटर केचप, चिली सॉस या मिंट मेयो भी रख सकते हैं.

