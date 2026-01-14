Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के टिफिन मे बनाएं टेस्टी मटर सैंडविच, बच्चा खाकर हर रोज खाने की करेगा जिद

Kid's Lunchbox Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में खूब हरी मटर आती है. जिससे कई तरह की रेसिपी बनाकर खाई जाती हैं जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही टेस्टी भी होती हैं. ऐसे में आज हम आपको हरी मटर से बनने वाले टेस्टी सैंडविच की रेसिपी के बारे में बताएंगे जिसे खाकर आपके बच्चे खुश हो जाएंगे और वो लंच में अक्सर ही मटर सैंडविच खाने के लिए मागेंगे. तो चलिए जानते हैं आपके बच्चे के टिफिन बॉक्स के लिए टेस्टी हरी मटर सैंडविच की रेसिपी के बारे में.

हरी मटर की सैंडविच बनाने की रेसिपी

सामग्री

उबली हुई हरी मटर – 1 कप

ब्रेड स्लाइस – 6 से 8 पीस

बारीक कटा प्याज – 1 छोटा

हरी मिर्च – 1 बारीक कटी हुई

अदरक – 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ

हरा धनिया – 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ

नींबू का रस – 1 टेबलस्पून

काली मिर्च पाउडर – आधा छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

बटर या घी – सेंकने के लिए

चाहें तो चीज या मेयोनीज – स्वादानुसार

रेसिपी

हरी मटर की सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले आप मटर को उबाल कर हल्का सा मैश कर लें. ध्यान रखें कि आपको मटर का पूरा पेस्ट नहीं बनाना है. इसको हल्के हाथों से क्रश करें और इसका टेक्सचर दानेदार रखेंगे तो इसका स्वाद और बेहतर आएगा. मटर को मैश करने के बाद इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नमक और काली मिर्च डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. आखिर में इसमें नींबू का रस डालें और आपकी सैंडविच की स्टफिंग बनकर तैयार है.

अब आप ब्रेड स्लाइस लीजिए और इसके किनारों को काटकर अलग कर दें. अब एक स्लाइस में स्टफिंग को फिल करें. अगर आप सैंडविच को और भी क्रीमी बनाना चाहते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा चीज या मेयोनीज भी लगा सकते हैं. इसके बाद दूसरी ब्रेड स्लाइस को ऊपर से कवर कर दें. अब तवे को गर्म करें और उसमें घी या बटर लगाएं और सैंडविच को दोनों तरफ से गोल्डन या क्रिस्पी होने तक सेंक लें. इस सैंडविच को आप केचप के साथ बच्चे के टिफिन में पैक करें.

