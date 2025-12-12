Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी काबुली चना कबाब, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ अलग और टेस्टी बनाने की सोच रहे हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो आपको बेहद पसंद आने वाली है. काबुली चने तो आपने खूब खाए होंगे. लेकिन क्या आपने कभी इसके कबाब बनाकर खाए हैं. बता दें कि ये खाने में स्वादिष्ट, हेल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं. आप इसको पहले से तैयार कर के रख दें और फिर तैयार कर के तुरंत दें. तो चलिए जानते हैं काबुली चने की टिक्की बनाने की रेसिपी.

काबुली चना टिक्की बनाने के लिए सामग्री

1 कप काबुली चना ( उबला हुआ) 2 बड़े चम्मच बेसन 1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई) 1 प्याज (बारीक कटा हुआ) 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती (बारीक कटी हुई) 1 चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ) 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार नमक 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच जीरा पाउडर 1 चम्मच धनिया पाउडर तेल- जरूरत के अनुसार

रेसिपी

काबुली चना टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले भीगे हुए काबुली चने को मिक्सर में डालकर पीस लें. अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें. अब इसमें प्याज,अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक को डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इसमें बेसन और धनिया पत्ती डालें और अच्छे से मिलाए.

अब इसके कबाब तैयार करें. तवा में थोड़ा सा तेल गर्म करें. टिक्की को तवे पर डालें और दोनों तरफ से क्रिस्पी और सुनहरा होने तक पका लें. इसे आप टमाटर सॉस या फिर हरी चटनी के साथ लंच में पैक कर सकते हैं.

