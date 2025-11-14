Kid's Lunchbox Recipe: पराठा सब्जी देकर हो गए है बोर तो बनाएं टेस्टी नूडल्स स्प्रिंग रोल, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए लंच बॉक्स में ऐसा क्या बनाएं जो उनको खाने में टेस्टी लगे और वो मजे से खाएं. क्योंकि कई बार होता है कि आप बच्चे को लंच पैक कर के देते हैं और वो पूरा टिफिन वापस ले आते हैं. तो आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जो आपके बच्चे को जरूर पसंद आएगी. इसको बनाना भी आसान है तो चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी.

बेक्ड नूडल्स स्प्रिंग रोल ( Baked Noodles Spring Roll)

सामग्री

नूडल्स

छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक

2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

½ कटी हुई गाजर

½ छोटी चम्मच नमक

½ कप कटी हुई हरी शिमला मिर्च

½ कप कटी हुई पीली शिमला मिर्च

½ छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च

½ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटी चम्मच सोया सॉस

½ छोटी चम्मच सिरका

1 छोटी चम्मच टोमेटो सॉस

स्प्रिंग रोल शीट

रेसिपी

स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले नूडल्स को बॉयल कर के साइड मे रख दें. अब स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में तेल डाल कर गर्म करें अब इसमें अदरक, हरी मिर्च, गाजर, नमक डालकर अच्छे से फ्राई कर लें. थोड़ी देर बाद इसमें शिमला मिर्च, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सोया सॉस, सिरका और टोमेटो सॉस डालकर मिक्स करें. इसके बाद इसमें नूडल्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. इसको ठंडा होने के लिए रख दें.

अब स्प्रिंग रोल शीट लेनी है और इसमें नूडल्स फिल कर के कोनों पर मैदा/कॉर्नफ्लोर का घोल लगाकर रोल को अच्छी तरह चिपका दें. अब आपको इसे ओवन में बेक करना है. इसके लिए ओवन को 180°C पर प्रीहीट कर बेकिंग ट्रे को हल्के तेल से ग्रीस कर तैयार स्प्रिंग रोल को रखें. रोल्स के ऊपर मक्खन लगाएं और 15-20 मिनट के लिए बेक करें. इनको पलट कर दोनों तरफ से पकाएं. आपके टेस्टी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं. इनको टिफिन मे पैक कर दें.

