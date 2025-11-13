Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं पत्तागोभी सैंडविच नोट करें रेसिपी, मजे से खाएगा बच्चा

Kid's Lunchbox Recipe: सर्दियों के मौसम में कई तरह की सब्जियां आती हैं जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. जिनमें से एक है पत्ता गोभी. पत्तागोभी से कई तरह की डिशेस बनाई जाती हैं. ये खाने में टेस्टी और हेल्दी होती है. लेकिन क्या आपने कभी पत्ता गोभी से बने सैंडविच के बारे में सुना है. अगर आप बच्चे के टिफिन में कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो पत्ता गोभी सैंडविच आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. चलिए आपको बताते हैं पत्तागोभी सैंडविच बनाने की रेसिपी.

पत्तागोभी पनीर सैंडविच रेसिपी

सामग्री

पत्ता गोभी के पत्ते - 4 से 5

पनीर - 100 ग्राम

प्याज - 1

टमाटर - 1

धनिया पत्ती - 1 बड़ा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

मिर्च पाउडर - 1/2 चम्मच

ब्रेड स्लाइस - 4-5

पत्ता गोभी पनीर सैंडविच कैसे बनाएं ?

सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले पत्ता गोभी को अच्छे से धोकर पानी में उबाल लें और फिर उसे मैश कर लें. अब इसमें छोटे-छोटे क्यूब्स में कटी हुई पनीर मिलाएं. अब इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर और धनिया पत्ती डालकर मिक्स करें. अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लें. अब इस स्टफिंग को ब्रेड स्लाइस पर लगाएं और अच्छे से स्प्रेड करें. सैंडविच को ग्रिल या टोस्ट कर लें. आपका पत्ता गोभी सैंडविच बनकर तैयार है. इसे केचप के साथ लंच बॉक्स मे पैक करें.

