अटल कैंटीन से लेकर अम्मा कैंटीन तक, देश में कहां-कहां मिलता है सबसे सस्ता खाना?

देश के गरीब लोगों के लिए कई सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं. कुछ योजनाएं केंद्रीय सरकार चला रही है, तो कुछ राज्य सरकारों ने शुरू की हैं. देश के कई राज्यों में गरीब लोगों को सस्ते दामों पर रोजाना खाना दिया जाता है. इन योजनाएं के जरिए रोजाना लाखों गरीब लोगों का पेट भरा जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि गरीब लोगों को लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं.

भोजन से जुड़ी प्रमुख सरकारी योजनाएं

1. अम्मा कैंटीन, तमिलनाडु

अम्मा कैंटीन तमिलनाडु राज्य में चल रही है. इस योजना के तहत सस्ता और पौष्टिक भोजन लोगों को दिया जाता है. अम्मा कैंटीन हर रोज हजारों गरीबों लोगों का पेट भरती है. यहां पर बेहद ही सस्ता खाना मिलता है. पूरे राज्य में 400 के करीब अम्मा कैंटीन हैं. एक रुपये में इडली दी जाती है. सांभर चावल और करी पत्ते चावल की एक प्लेट 5 रुपये में. जबकि दही चावल की एक प्लेट 3 रुपये में मिलती है.

2. अटल कैंटीन, दिल्ली

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर दिल्ली में 100 अटल कैंटीन शुरू की गई है. जहां सिर्फ 5 रुपए में खाना मिलता है. ये कैंटीन खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों और कम आय वाले परिवारों के लिए शुरू की गई हैं. प्रत्येक अटल कैंटीन में दिन में दो बार भोजन मिलता है, जिसमें दाल और चावल, रोटी और सब्जियां शामिल हैं.

3. आहार केंद्र ,ओडिशा

आहार केंद्र आयोजन ओडिशा राज्य में चल रही है. यहां पर लंच और डिनर गरीब लोगों को कम रुपये में दिया जाता है. ओडिशा में कुल 167 आहार आउटलेट चल रहे हैं. जिनमें से अधिकतर अस्पतालों के पास हैं.

इसी तरह से राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही है.

आईएएनएस इनपुट के साथ