Indian Railways: ट्रेन टिकट पर लिखा है GNWL, RLWL या PQWL? क्या है इसका मतलब और कौन सी वेटिंग लिस्ट सबसे पहले होती है कंफर्म?

Indian Railways PNR Status: भारत में ट्रेन सफर हर आम आदमी की जरूरत है. ऑफिस जाना हो, गांव जाना हो या फिर छुट्टियों में घूमने का प्लान, ज्यादातर लोग रेलवे टिकट पर ही भरोसा करते हैं. लेकिन कई बार टिकट बुक करने के बाद PNR स्टेटस में CNF की जगह GNWL, RLWL या PQWL लिखा दिखता है. ऐसे में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टिकट कंफर्म होगा या नहीं और सफर करना सही रहेगा या नहीं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है.

कंफर्म ट्रेन टिकट होना क्यों जरूरी?

ट्रेन को सबसे सस्ता और भरोसेमंद सफर का जरिया माना जाता है. हवाई या सड़क यात्रा के मुकाबले ट्रेन से सफर करना आम लोगों के बजट में आता है. इसी वजह से ज्यादातर यात्री ट्रेन से ही सफर करते हैं. रेलवे त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में स्पेशल ट्रेन भी चलाता है, लेकिन सफर शुरू करने से पहले टिकट का कंफर्म (Confirm Train Ticket) होना बहुत जरूरी होता है. वेटिंग टिकट पर सफर करने में दिक्कत हो सकती है.

PNR स्टेटस में GNWL RLWL और PQWL का क्या मतलब है?

जब टिकट बुक करते समय सीट कंफर्म नहीं होती है, तो PNR स्टेटस में अलग अलग तरह की वेटिंग लिस्ट दिखाई देती है.

GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट सबसे आम होती है और इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है.

RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट उस स्टेशन के लिए होती है जो ट्रेन के बीच के किसी स्टेशन से जुड़ा होता है और इसके कंफर्म होने के चांस थोड़े कम होते हैं.

PQWL यानी पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट तब लगती है जब दो स्टेशनों के बीच यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है और सीटें सीमित होती हैं.

कई बार टिकट पर REGRET W L लिखा आता है, जिसका मतलब होता है कि अब उस ट्रेन में और टिकट बुक नहीं हो सकते.

TWQL यानी तत्काल वेटिंग लिस्ट तब दिखती है जब तत्काल कोटा की सीटें भर जाती हैं.

RQWL यानी रोड साइड वेटिंग लिस्ट छोटे स्टेशनों से जुड़ी होती है.

वहीं RAC का मतलब होता है कि सीट पूरी तरह कंफर्म नहीं है लेकिन ट्रेन में सफर करने की इजाजत मिल जाती है.

PNR स्टेटस कैसे चेक करें?

ट्रेन टिकट का PNR स्टेटस चेक करना बहुत आसान है.

इसके लिए Indian Railways की PNR enquiry वेबसाइट पर जाना होता है. वहां टिकट पर लिखा PNR नंबर डालकर सबमिट करना होता है. कुछ ही सेकंड में आपके टिकट का लेटेस्ट स्टेटस स्क्रीन पर दिखने लगता है.

अगर आपके टिकट पर GNWL या RAC दिख रहा है, तो कंफर्म होने की उम्मीद बनी रहती है. लेकिन RLWL और PQWL में टिकट कंफर्म होने की संभावना कम होती है. ऐसे में सफर से पहले PNR स्टेटस जरूर चेक करें ताकि आखिरी वक्त में परेशानी न हो.

