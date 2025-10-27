Kid's Lunchbox Recipe: बच्चों के लिए लंचबॉक्स में बनाएं पोषण और स्वाद से भरपूर वेजिटेबल पराठा, नोट करें आसान रेसिपी

सर्दियों का मौसम आते ही किचन में रंग बिरंगी सब्जियां देखने को मिलने लगती है. कहा जाता है कि खाने में रंग एड करने से न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत भी बरकरार रहती है. लेकिन जब बात बच्चों के लंच बॉक्स की हो तो बहुत सोचना पड़ता है. क्योंकि कई बार बच्चे सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते हैं. सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि सुबह समय की इतनी कमी रहती है कि समझ ही नहीं आता लंचबॉक्स में क्या बनाया जाए. अगर आप भी ऐसी ही समस्या से हर दिन दो चार होते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जो न सिर्फ हेल्दी है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं वेजिटेबल पराठा- (How To Make Vegetables Paratha Recipe)

सामग्री-

आटा

सब्जी (आलू, गाजर, बीन्स, मटर)

घी

नमक स्वादानुसार

विधि-

इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले आप आटे में पानी और नमक मिलाकर आटा गूंथ लें. आटे की लोई में सब्जी भरें और पराठा बनाएं. इसके लिए आपको सारी सब्जियों को बारिक काट कर हल्का उबाल लेना है. फिर इन्हें मैश करके इसमें बच्चों के अनुसार मसाले मिलाएं और पराठे बनाएं. पराठे बेल कर तवे पर डालें दोनों तरफ से सेंक लें और घी लगाएं. लंच बॉक्स के लिए हेल्दी और टेस्टी पराठे बनकर तैयार हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि सब्जियों से बने इस पराठे को न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी अपने लंच में पैक कर सकते हैं. तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.

