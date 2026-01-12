आजकल चिया सीड्स (Chia Seeds) को एक बेहतरीन 'सुपरफूड' माना जाता है. लोग इसे वजन घटाने, स्मूदी, सलाद और नाश्ते में धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है? दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल (वसंत कुंज) के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स्य ने चेतावनी दी है कि कुछ खास बीमारियों में चिया सीड्स खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है और यहाँ तक कि शरीर में 'ब्लीडिंग' (खून बहने) का खतरा भी पैदा कर सकता है.

किन 4 तरह के लोगों को नहीं खाने चाहिए चिया सीड्स? | Who Should Be Cautious with Chia Seeds

1. लो ब्लड प्रेशर (Low BP) वाले लोग

जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अक्सर कम रहता है (खासकर महिलाओं में), उन्हें चिया सीड्स से सावधान रहना चाहिए. इसमें पोटैशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होता है, जो बीपी को और कम कर सकता है. इससे आपको चक्कर आना या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है.

2. खून पतला करने की दवा लेने वाले मरीज

डॉ. वत्स्य के अनुसार, चिया सीड्स प्राकृतिक रूप से खून को पतला करते हैं. अगर आप पहले से ही एस्पिरिन (Aspirin) या खून पतला करने वाली कोई दवा ले रहे हैं, या आपके दिल में स्टेंट (Stent) डला है, तो चिया सीड्स खाने से 'एक्सेसिव ब्लीडिंग' (जरूरत से ज्यादा खून बहना) का रिस्क बढ़ जाता है. ऐसे मरीजों को इसे बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं खाना चाहिए.

3. कम पानी पीने वाले और पाचन की समस्या वाले लोग

चिया सीड्स में फाइबर बहुत ज्यादा होता है. फाइबर वैसे तो पेट के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे खाकर पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो यह उल्टा असर करता है. पानी की कमी होने पर चिया सीड्स पेट में फूल जाते हैं, जिससे गैस, ब्लोटिंग (पेट फूलना) और कब्ज जैसी समस्याएँ हो सकती हैं.

4. किडनी स्टोन (पथरी) के मरीज

चिया सीड्स में पोटैशियम, फॉस्फेट और ऑक्सालेट्स (Oxalates) जैसे मिनरल्स होते हैं. जिन लोगों को अक्सर किडनी स्टोन की शिकायत रहती है, उनके लिए ये तत्व पथरी के खतरे को बढ़ा सकते हैं, खासकर अगर वे पानी कम पीते हों.

चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है?

डॉक्टर की सलाह है कि:

दिन भर में 1 से 2 चम्मच से ज्यादा चिया सीड्स न लें.

इन्हें हमेशा पर्याप्त पानी या किसी लिक्विड के साथ ही खाएं.

इन्हें दही, ओट्स, सूप या स्मूदी में मिलाकर खाया जा सकता है. सबसे बेहतर तरीका है इन्हें पानी या दूध में भिगोकर 'पुडिंग' बनाकर खाना.

चिया सीड्स के फायदे (अगर आप स्वस्थ हैं तो)

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक, अगर सही तरीके से खाया जाए तो चिया सीड्स दिल की सेहत, वजन घटाने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत मददगार हैं. इसमें मौजूद ओमेगा-3 दिल की बीमारियों को रोकता है और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं (Cells) को डैमेज होने से बचाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)