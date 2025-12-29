Pumpkin seeds: क्या सर्दियों में कद्दू के बीज खा सकते हैं? पंपकिन सीड्स गर्म होते हैं या ठंडे, 1 दिन में कितने खाने चाहिए

Pumpkin seeds: सर्दियों में सेहत के साथ-साथ खानपान का अधिक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सर्दी का मौसम आते ही शरीर को अधिक एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है. सर्दियों में खाना-पीना सही नहीं रहता, तो सर्दी, खांसी और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट द्वारा बताए गए सुपरफूड्स में से एक कद्दू के बीज हैं. ये छोटे दिखने वाले बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और सर्दियों में सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं. चलिए आपको बताते हैं पंपकिन सीड्स गर्म होते हैं या ठंडे, 1 दिन में कितने खाने चाहिए.

यह भी पढ़ें:- सर्दियों में हल्दी-गुड़ और काली मिर्च मिलाकर लेने से क्या होता है? स्टडी से जानिए

क्या सर्दियों में कद्दू के बीज खा सकते हैं?

सर्दियों में कद्दू के बीज खाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इनमें जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, अच्छी नींद में मदद करते हैं और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, जिससे आप मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं और शरीर को ऊर्जा मिलती है.

कद्दू के बीज की तासीर को लेकर अलग-अलग मत हैं, लेकिन आयुर्वेद और कुछ मान्यताओं के अनुसार, कद्दू के बीज की तासीर ठंडी होती है और यह शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, वहीं, कुछ पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां इन्हें गर्म मानती हैं, जो शरीर में गर्मी पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनका सेवन मौसम और अपनी प्रकृति के अनुसार करना चाहिए.

सर्दियों में कई लोगों को त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं. कद्दू के बीजों में मौजूद विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड त्वचा को नमी प्रदान करने में सहायक होते हैं. रोजाना कुछ कद्दू के बीज खाने से न केवल त्वचा रूखी होने से बचती है, बल्कि उसमें चमक भी आती है. इसके अलावा ये बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.