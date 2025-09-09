खाली पेट दूध पीने से क्या होता है? नुकसान जानकर आज से बंद कर देंगे पीना

Khali Pet Dudh Pine Ke Nuksan: दूध को पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है. कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन D और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर दूध हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर शरीर को कई और तरह के लाभ पहुंचाने में फायदेमंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं? इस हेल्दी डेयरी प्रोडक्ट को अगर सुबह खाली पेट पिया जाए तो यह शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने सुबह खाली पेट दूध पीने से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. तो चलिए जानते हैं दूध पीने के नुकसान.

Dudh Kyu Nahi Pina Chahiye | Subah Dudh Pine Ke Nuksan | Khali Pet Dudh Kyon Nahin Pina Chahie

दूध पीने का गलत समय क्या है?

कब्ज: खाली पेट दूध पीने से कुछ लोगों को कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. बता दें, खाली पेट दूध का सेवन पाचन क्रिया को धीमा कर सकता है, जो कब्ज का कारण बन सकता है. जिन लोगों को पहले से ही पेट से जुड़ी समस्याओं की शिकायत रहती है, उन्हें खाली पेट दूध नहीं पीना चाहिए.

लैक्टोज इन्टॉलरेंस: अगर आप लैक्टोज इन्टॉलरेंस हैं, तो खाली पेट दूध का सेवन करने से बचें, नहीं तो गैस, पेट फूलना या दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

एसिडिटी: सुबह खाली पेट दूध का सेवन पेट में एसिड के उत्पादन को उत्तेजित कर सकता है जो एसिडिटी और पेट में जलन का कारण बन सकता है. अगर आप इन समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो ऐसी गलती करने से बचें.

वजन: अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो खाली पेट दूध पीने से बचें. फुल फैट मिल्क में प्राकृतिक शुगर और कैलोरी ज्यादा होती है, ऐसे में खाली पेट इसका सेवन वजन को बढ़ा सकता है और कई अन्य तरह की बीमारियों को बुलावा दे सकता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)