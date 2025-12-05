Donkey Milk Benefits: दूध की जब भी बात होती है गाय और भैंस के दूध का जिक्र सबसे पहले किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं गाय और भैंस के अलावा बकरी का दूध, गधी का दूध भी सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है. डेंगू जैसे मामलों में बकरी का दूध भी पीने की सलाह दी जाती है. मार्केट में गधी के दूध का भाव 7000 रुपये लीटर से भी ज्यादा है. गधी के दूध से कई बड़ी बीमारियों को दूर करने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं गधी के दूध से होने वाले फायदे.

गधी का दूध पीने के फायदे- (Gadhi Ka Doodh Pine Ke Fayde)

1. पेट के लिए-

गधी के दूध में प्रोटीन, एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं, ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं जिससे पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है. अगर आपको भी पेट से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप इस दूध का सेवन कर सकते हैं.

2. लैक्टोज इनटॉलेरेंस-

जो लोग लैक्टोज इनटॉलेरेंस की समस्या से पीड़ित हैं और गाय या भैंस का दूध नहीं पी पाते हैं, उनके लिए गधी का दूध परफेक्ट साबित हो सकता है.

3. स्किन-

गधी के दूध को सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस दूध का इस्तेमाल आमतौप पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा किया जाता है.

गधी का दूध पीने के नुकसान- (Gadhi Ka Doodh Pine Ke Nuksan)

1. एलर्जी-

कुछ लोगों को गधी के दूध में मौजूद प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है, जिससे पित्ती, खुजली या सांस संबंधी लक्षण हो सकती हैं. यदि आपको अन्य दूध से एलर्जी है, तो इसे भी सावधानी से सेवन करें.

2. संक्रमण-

कच्चे दूध में हानिकारक बैक्टीरिया या अन्य रोगजनक हो सकते हैं, जिससे फूड पॉइंजिंग बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए कच्चे दूध का सेवन करने से खासकर बचें.

