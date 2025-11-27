रोजाना गुड़ और चने खाने से क्या होता है? चना और गुड़ खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? यहां जानिए

Gud Aur Chana Ke Fayde: गुड़ आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है, वहीं भुने हुए चने प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत हैं, जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना सुबह इनका साथ में सेवन करते हैं तो यह शरीर के लिए एक बेहतरीन देसी नाश्ता माना जा सकता है. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं सुबह खाली पेट गुड़ चना खाने के बड़े फायदे क्या हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसे अपने रूटीन में शामिल.

क्या हम चना और गुड़ एक साथ खा सकते हैं?

पेट: गुड़ में पाए जाने वाले तत्व पाचन तंत्र को साफ कर सकते हैं और पेट की जकड़न को दूर कर सकते हैं. वहीं, चने में पाया जाने वाला फाइबर कब्ज की समस्या से राहत दिला सकता है. दोनों को साथ में मिलाकर खाने से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है.

एनीमिया: गुड़ आयरन का बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर में खून की कमी पूरी करने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप सुबह खाली पेट गुड़ चना खाते हैं तो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ सकता है और कमजोरी या चक्कर आने की समस्या से राहत पाई जा सकती है.

वजन: भुना चना फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है, जो पेट को लंबे से समय तक भरा रख सकता है और ज्यादा खाने की इच्छा को कम कर सकता है. वही, गुड़ शरीर में ऊर्जा बनाए रख सकता है. इनका साथ में सेवन वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

हड्डियां: चने में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, जो शरीर में मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप चने और गुड़ को साथ में खाते हैं तो हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)