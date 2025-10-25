Can I Eat Walnuts First Thing In The Morning: अखरोट को “ब्रेन फूड” कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार दिमाग जैसा होता है और यह दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो फायदे कई गुना बढ़ भी सकते हैं. ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई जैसे पोषक तत्वों से भरपूर अखरोट शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं खाली पेट अखरोट खाने के बड़े फायदे क्या हैं?

अखरोट खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

हड्डियां: अखरोट में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप सुबह खाली पेट अखरोट खाते हैं, तो यह शरीर में हड्डियों से जुड़ी बीमारियों जैसे गठिया या जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.

पाचन: अखरोट में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखकर पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद कर सकती है. खाली पेट इसका सेवन करने से पेट साफ रहता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत मिल सकती है.

वजन: अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अखरोट खाना फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं और ज्यादा खाने से बचाते हैं जिससे वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

डायबिटीज: अखरोट में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स और हेल्दी फैट्स ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए अखरोट का सेवन लाभदायक साबित हो सकता है. आप चाहें, तो इसे नाश्ते में खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)