Acharya Balkrishna ने बताया सर्दियों में खाली पेट मूली खाने के जबरदस्त फायदे, जानने के बाद आप भी Diet में कर लेंगे एड

Winter food for good digestion : सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में चारों तरफ हरी-भरी सब्जियां दिखने लगती हैं और इन्हीं में से एक है 'मूली'. सलाद, पराठे से लेकर सब्जी तक, मूली कई लोगों की पसंदीदा होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी मूली किसी वरदान से कम नहीं है. खासकर, अगर इसे सर्दियों में सुबह खाली पेट खाया जाए. आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, सुबह खाली पेट मूली का सेवन पेट के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं कैसे मूली आपके पेट के मिजाज को बेहतर करती है...
यह भी पढ़ें
रात के गूंथे आटे से सुबह बनाती हैं रोटी या पराठा, डाइटीशियन से जानिए इसका सेहत पर क्या पड़ रहा है असर
कब्ज से दे राहत - is it muli helpful in acidity
आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, मूली में भरपूर मात्रा में पानी और फाइबर होता है, जो आंतों की सफाई के लिए बेहतरीन है. सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पाचन तंत्र एक्टिव (best food for good digestion) होता है और पेट की जकड़न कम होती है.
फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण यह मल को नरम बनाता है और आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है, जिससे कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है.
टॉक्सिन्स निकाल करे बाहर - Muli get rid of toxcins from body
यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर एक नैचुरल डिटॉक्स एजेंट की तरह भी काम करता है. आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि नियमित रूप से ऐसा करने से न केवल पेट साफ रहता है, बल्कि पाचन शक्ति भी मजबूत होती है.
सर्दियों में मूली कैसे खाएं - How to eat Radish in Winters
अगर आप भी सर्दियों में पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो आचार्य बालकृष्ण (Acharya Balkrishna remedy for gut health) की इस सलाह को मानकर खाली पेट मूली को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आप इसे सलाद के रूप में काला नमक या नींबू के साथ खा सकते हैं.
मूली कब खाएं - Muli khane ke sahi samay
मूली को भोजन से पहले नहीं, बल्कि खाने के अंत में थोड़ी मात्रा में सलाद के रूप में खाना चाहिए. वहीं, आप सुबह खाली पेट खाते हैं तो फिर खाने के कम से कम 1 घंटे बाद तक कुछ न खाएं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं