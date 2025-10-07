विज्ञापन
केले के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? पेट में हाहाकार मचा सकती हैं ये 4 चीजें, लास्ट वाली तो सब खाते हैं

Bad food combination Of Banana: क्या आप भी केला खाने के शौकीन हैं. लेकिन इसके साथ खाते हैं ये 4 चीजें, तो भूलकर भी न करें सेवन नहीं तो पड़ सकता है पछताना.

Bad food combination In Hindi: केला एक ऐसा फल है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है. केले से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. दरअसल जो लोग जिम जाते हैं वो सबसे ज्यादा केला खाना पसंद करते हैं. इतना ही नहीं जिनका दुबला-पतला शरीर और वो अपने शरीर में मांस भरना चाहते हैं, तो भी केले को डाइट में शामिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि केले में पोटैशियम, विटामिन बी6, विटामिन सी, मैंगनीज, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन अगर केले के साथ किया जाए तो शरीर को फायदा की जगह नुकसान पहुंच सकता है. तो चलिए जानते हैं केले के साथ क्या नहीं खाना चाहिए.

केले से बनाएं ये स्वादिष्ट रेसिपी- (How To Make Banana Milk)

बनाना मिल्क-

शरीर को सेहतमंद रखने के लिए आप बनाना मिल्क का सेवन कर सकते हैं. 

कैसे बनाएं-

इसे बनाने के लिए केलों को छीलकर एक ब्लेंडर में डालें. दूध, चीनी डालें. सभी सामग्रियों को अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक कि मिश्रण स्मूद न हो जाए. अगर आप बनाना मिल्क को ठंडा और गाढ़ा चाहते हैं तो बर्फ के टुकड़े डालकर फिर से ब्लेंड करें. नहीं तो ऐसे ही रहने दें. बनाना मिल्क तैयार है. 

Photo Credit: iStock

1. केला और प्रोसेस्ड कार्ब्स-

केला और प्रोसेस्ड कार्ब्स को एक साथ नहीं खाना चाहिए. इन्हें साथ में खाया जाए तो ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है.

2. केला और दही-

दही के साथ केले का सेवन करने से बचना चाहिए. इन्हें साथ में खाने से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

3. केला और खट्टे फल-

केला और खट्टे फलों का साथ में सेवन करने से बचना चाहिए. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे शरीर को फायदा दी जगह नुकसान पहुंच सकता है.

4. केला और मीठी चीजें-

केले के साथ बहुत से लोग मीठे चीजों का सेवन करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. क्योंकि इससे शरीर को फायदा की जगह नुकसान पहुंच सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

