काजू-पिस्ता में से कौनसा ड्राई फ्रूट है ज्यादा ताकतवर? यहां जानने के बाद डाइट में कर लीजिये शामिल

Pista health benefits: ड्राई फ्रूट्स खाने के शौकीन हैं तो काजू और पिस्ता दोनों ही आपकी लिस्ट में जरूर होंगे. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन दोनों में ज्यादा फायदेमंद कौन है? कौन सा ड्राई फ्रूट आपको ज्यादा ताकत देता है और किसे खाना आपकी सेहत के लिए बेहतर है? यह सवाल अक्सर लोग पूछते हैं. आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही ड्राई फ्रूट का चुन सकें.

इसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. मैग्नीशियम हमारी हड्डियों को मजबूत करने और नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है. अगर आप अक्सर थकावट महसूस करते हैं या आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो काजू आपकी मदद करेगा. यह दिल के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में काम आते हैं.

अगर आप वजन कम (weight loss ) करना चाहते हैं या अपने पेट को लंबे समय तक भरा रखना चाहते हैं, तो पिस्ता आपका साथी है. पिस्ता में काजू के मुकाबले अधिक प्रोटीन और फाइबर होता है. फाइबर पेट साफ रखता है और प्रोटीन मसल्स (मांसपेशियां) बनाने में मदद करता है.

पिस्ता में पोटैशियम भी काफी अच्छी मात्रा में होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में शानदार माना जाता है. इसके अलावा, आंखों की सेहत के लिए खास ल्यूटिन और ज़ीएक्सेंथिन (Lutein and Zeaxanthin) जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पिस्ता में मिलते हैं.

अगर आपको तुरंत एनर्जी और खास मिनरल्स (जैसे मैग्नीशियम, आयरन) चाहिए, तो काजू खाएं.

अगर आप वेट लॉस, बेहतर डाइजेशन और दिल की सेहत पर ध्यान दे रहे हैं, तो पिस्ता बेहतर है.

एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि किसी एक पर निर्भर न रहें. इन दोनों को ही थोड़ा-थोड़ा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ताकि आपको दोनों के फायदे मिल सकें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)