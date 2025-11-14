क्या कद्दू से वजन कम होता है? यहां जानें क्या है सच्चाई

Can Pumpkin Reduce Belly Fat: मोटापे से ज्यादातर लोग परेशान हैं यह न सिर्फ पर्सनालिटी पर बुरा प्रभाव डालता है, बल्कि शरीर को और कई समस्याओं का शिकार बना सकता है. इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वजन को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है. अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं और कोई हेल्दी ऑप्शन की तलाश में हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको किचन में ही मौजूद एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाले हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ शरीर के लिए बेहद हल्की और पौष्टिक भी है. कद्दू में पानी की मात्रा ज्यादा और कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए इसे वजन घटाने वाले आहार में शामिल किया जाता है. आइए जानते हैं कि कद्दू खाने से वजन कम कैसे होता है.

कद्दू के फायदे

कम कैलोरी: कद्दू में कम कैलोरी होती है. इससे आपका पेट भर जाता है लेकिन कैलोरी शरीर में बहुत कम जाती हैं. यही वजह है कि डायटिंग करने वालों के लिए कद्दू एक परफेक्ट फूड माना जाता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

फाइबर से भरपूर: कद्दू में पाया जाने वाला फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखकर बार-बार खाने की इच्छा को कम कर सकता है, जिससे वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. जब खाने की मात्रा नियंत्रित रहती है, तो वजन कम होना आसान हो जाता है. फाइबर आंतों की सफाई भी करता है जिससे पाचन अच्छा रहता है.

मेटाबॉलिज्म: कद्दू मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है. मेटाबॉलिज्म अच्छा होने पर शरीर कैलोरी अधिक तेजी से बर्न कर सकता है. कद्दू में विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाते हैं और फैट बर्निंग प्रक्रिया को भी सपोर्ट कर सकते हैं.

कद्दू की तासीर कैसी होती है?

कद्दू की तासीर ठंडी होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)