कबूतर सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? कौन सी गंध से भागते हैं कबूतर, यह रहा उड़ाने का रामबाण तरीका

How to stop pigeons from pooping on balcony : क्या आपके घर की बालकनी, खिड़की या छत पर कबूतरों ने डेरा डाल रखा है? कबूतर दिखने में भले ही शांत लगें, लेकिन अगर ये झुंड में आ जाएं तो इनका शोर, बीट (Poo) और पंखों का गिरना सच में सिरदर्द (kabootar ki beet) बन जाता है. साथ ही, इनकी बीट से बीमारियाँ फैलने (pigeon poop disease) का भी खतरा रहता है. अगर आप इन्हें बिना चोट पहुँचाए, अपने घर से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि कबूतरों को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है. असल में, कबूतर अपनी जान के खतरे से और कुछ खास तरह की गंधों (Smells) से बहुत ज़्यादा डरते हैं.

कबूतर सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? (Pigeon Fear Factors | Kabootar ko bhagane ka tarika)

कबूतरों का डर तीन मुख्य चीज़ों से जुड़ा है:

1. शिकारी पक्षी (Predators)

कबूतर सबसे ज़्यादा बाज़, चील और उल्लू जैसे शिकारी पक्षियों से डरते हैं. यह डर इतना गहरा होता है कि शिकारी की एक झलक या उसकी आवाज़ उन्हें उस जगह से तुरंत भागने पर मजबूर कर देती है.

उपाय: बाज़ार में मिलने वाले उल्लू (Owl) के प्लास्टिक के मॉडल को अपनी बालकनी पर लगाने से कबूतर डरकर दूर रहते हैं.

2. अचानक हरकत और चमक

कबूतर अपनी आँखें हर वक्त चौकस रखते हैं. उन्हें कोई भी तेज़, अचानक होने वाली हरकत या आँखों को चकाचौंध करने वाली चमक बिल्कुल पसंद नहीं आती.

उपाय: रंगीन टेप या पुरानी CD/DVD को लटकाना, जो हवा में घूमकर सूरज की रोशनी को चमकाती है. कबूतर इस चमक और हरकत से कन्फ्यूज होकर दूर भागते हैं.

3. तेज़ और तीखी गंध (Strong, Pungent Smells)

कबूतरों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है. कुछ खास, तीखी गंधें उन्हें इतनी नापसंद होती हैं कि वह उस जगह पर बैठना ही बंद कर देते हैं.

कि‍चन में रखी इन चीजों की स्‍मेल से भागते हैं कबूतर | कौन सी गंध से भागते हैं कबूतर? (The Repellent Smells)

यह रहा वह रामबाण तरीका जिसके लिए आपको बस अपनी रसोई में झाँकने की ज़रूरत है. ये 4 गंधें कबूतरों को भगाने में सबसे ज़्यादा असरदार हैं:

1. पुदीना का तेल (Peppermint Oil)

पुदीने की तेज़, तीखी और ठंडी गंध कबूतरों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती.

इस्तेमाल: पुदीने के तेल को पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें. इसे बालकनी की रेलिंग, खिड़की के किनारे और उन जगहों पर रोज़ाना स्प्रे करें जहाँ कबूतर ज़्यादा बैठते हैं.

2. सफेद सिरका (White Vinegar)

सिरका, खासकर सफेद सिरका, इसकी तेज़ खट्टी गंध से कबूतर दूर भागते हैं.

इस्तेमाल: पानी और सिरके को बराबर मात्रा में मिलाएं और स्प्रे करें. सिरका गंदगी को भी साफ़ करता है, जिससे दोहरी सफ़ाई हो जाती है.

3. लाल मिर्च का पाउडर (Red Chili/Cayenne Pepper)

मिर्च की तीखी गंध और उसका हल्का सा जलन देने वाला एहसास कबूतरों को उस जगह से दूर रखता है.

इस्तेमाल: लाल मिर्च पाउडर को पानी में मिलाकर स्प्रे करें या इसे मिट्टी और रेत में मिलाकर उन जगहों पर छिड़कें जहाँ कबूतर बैठते हैं.

4. दालचीनी (Cinnamon)

दालचीनी की तेज़ और मसालेदार सुगंध इंसानों को अच्छी लगती है, लेकिन कबूतरों को यह बिल्कुल पसंद नहीं.

इस्तेमाल: दालचीनी पाउडर को कबूतरों के बैठने की जगहों पर बिखेर दें.

रामबाण तरीका: गंध और तकनीक का मिश्रण

सबसे असरदार तरीका है इन गंधों के इस्तेमाल को फिजिकल बैरियर (Physical Barrier) के साथ मिलाना.

1.सफ़ाई: सबसे पहले कबूतरों की बीट को अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि बीट की गंध उन्हें बार-बार उसी जगह वापस आने के लिए खींचती है.

2.गंध का स्प्रे: बताए गए नुस्खों (जैसे पुदीने का तेल या सिरका) को रोज़ाना स्प्रे करें.

3.बैरियर लगाएं: खिड़की या बालकनी के लिए पतली जाली (Netting) या कबूतर रोधक स्पाइक्स (Pigeon Spikes) लगवा लें. ये उन्हें बैठने की जगह ही नहीं देंगे.

4.चमकदार वस्तु: जगह-जगह एल्युमिनियम फॉयल या पुरानी CD/DVD लटकाएं.

ये तरीके कबूतरों को डराने, उन्हें नापसंद गंध देने और अंत में उन्हें बैठने की जगह न देने का पूरा प्लान बनाते हैं.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)