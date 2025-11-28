Health Benefits of Legs Up the Wall: क्या आपकी टाँगें अक्सर थकी हुई महसूस होती हैं? क्या आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती? अगर हां, तो हम आपको एक ऐसी जादुई तरकीब बताने जा रहे हैं जो सिर्फ 10 मिनट में आपकी इन परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकती है. इस आसन को योग में विपरीत करणी (Viparita Karani) या सरल भाषा में 'दीवार के सहारे पैर ऊपर' (Legs Up The Wall) करना कहते हैं.

यह इतना आसान है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं—सोफ़े के पास या अपने बिस्तर पर. यह कोई मुश्किल कसरत नहीं, बल्कि एक तरह का 'आराम' है जो आपके शरीर को रीसेट (Reset) कर देता है.

आइये जानते हैं, रोज़ाना बस 10 मिनट यह पोज़ करने से आपको क्या-क्या ज़बरदस्त फ़ायदे मिल सकते हैं:

रोज़ 10 मिनट विपरीत करणी के 5 ज़बरदस्त फ़ायदे

जब आप अपने पैरों को दीवार पर ऊपर करते हैं, तो आपका शरीर हल्के इनवर्जन (Inversion) की स्थिति में आ जाता है. इससे शरीर में कई बेहतरीन बदलाव आते हैं:

1. थकी हुई टाँगों और पैरों को आराम (Relief for Tired Legs)

पूरा दिन खड़े रहने या बैठने से आपके पैरों में खून (Blood) और तरल पदार्थ (Fluid) जमा हो जाते हैं, जिससे सूजन और थकान महसूस होती है. जब आप पैरों को ऊपर करते हैं, तो ग्रेविटी (गुरुत्वाकर्षण) की मदद से यह जमा हुआ ब्लड और फ्लूइड वापस दिल (Heart) की ओर बहने लगता है.

फ़ायदा: भारीपन, सूजन और ऐंठन (cramps) तुरंत कम होती है.

2. तनाव और चिंता होती है दूर (Reduces Stress and Anxiety)

असल में, यह पोज़ आपके शरीर के "आराम करो और पचाओ" (Rest and Digest) सिस्टम को एक्टिवेट करता है. यह आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कम करने में मदद करता है. जब आप इस पोज़ में गहरी सांस लेते हैं, तो यह आपके मन को शांत करता है और विचारों को धीमा करता है.

फ़ायदा: अगर आपका दिमाग़ दिन भर भागता रहता है, तो यह पोज़ आपको 10 मिनट की दिमागी शांति देगा.

3. बेहतर और गहरी नींद (Improves Sleep Quality)

सोने से ठीक पहले यह आसन करने से आपके शरीर और मन को रिलैक्स होने का सिग्नल मिलता है. यह सोने की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन आसन है. जो लोग रात को करवटें बदलते रहते हैं, उनके लिए यह पोज़ रामबाण जैसा है.

फ़ायदा: अनिद्रा (Insomnia) की समस्या में राहत मिलती है और आपको गहरी, चैन भरी नींद आती है.

4. पाचन शक्ति में सुधार (Boosts Digestion)

पेट के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से पाचन अंगों को मदद मिलती है. कई योग एक्सपर्ट मानते हैं कि यह पेट की हल्की मालिश करता है और कब्ज़ (Constipation) जैसी समस्याओं में भी राहत दे सकता है.

फ़ायदा: पेट फूलने (Bloating) की समस्या कम होती है और खाना आसानी से पचता है.

5. सिरदर्द और मासिक धर्म में राहत (Relief from Headaches and Menstrual Pain)

तनाव से होने वाले सिरदर्द (Tension Headaches) में यह पोज़ बहुत मददगार है, क्योंकि यह दिमाग की ओर ब्लड फ्लो को सामान्य करता है और गर्दन के आस-पास के तनाव को कम करता है. साथ ही, कुछ महिलाओं को मासिक धर्म (Periods) के दौरान होने वाले हल्के दर्द और ऐंठन में भी इससे आराम मिलता है.

विपरीत करणी करने का सही और आसान तरीका

यह पोज़ जितना सरल है, उतना ही इसे करने का तरीका भी आसान है:

1. दीवार के पास बैठें: दीवार से 4-5 इंच की दूरी पर, कूल्हों को दीवार की ओर करके ज़मीन पर बैठ जाएं.

2. करवट लें और पैर ऊपर करें: आराम से पीठ के बल लेटते हुए अपनी टांगों को दीवार पर ऊपर की ओर सीधा कर लें. आपके कूल्हे (Hips) दीवार से सट जाने चाहिए या जितना आरामदेह लगे, उतनी दूरी पर हों.

3. आराम करें: अपने हाथों को बगल में या पेट पर रख लें. आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें. बिना किसी मेहनत के, बस 5 से 10 मिनट तक इस स्थिति में रहें.

4. वापस आएं: जब समय पूरा हो जाए, तो धीरे से पैरों को दीवार से हटाएँ और दाईं (Right) करवट लेकर कुछ देर लेटे रहें, फिर उठकर बैठ जाएं.

इसे रोज़ रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना रूटीन बना लें और फिर देखें आपकी सेहत में कितना शानदार बदलाव आता है!



