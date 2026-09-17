कब्ज में कौन सा केला खाना चाहिए? कच्चा या पका

अक्सर जब पेट ठीक से साफ नहीं होता या कब्ज की समस्या परेशान करती है, तो लोग समझ नहीं पाते कि क्या खाएं और क्या नहीं. फलों में केला हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन जब बात पेट की गड़बड़ी की आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कब्ज में हरा केला खाएं या पीला केला? इस सवाल को ध्यान में रखते हुए एनडीटीवी ने डॉक्टर राम अवतार से बातचीत की. चलिए जानते हैं डॉक्टर का क्या कहना है.

कब्ज में पीला केला खाने से क्या होता है?

डॉक्टर ने बताया जब केला पूरी तरह पककर पीला हो जाता है, तो इसमें मौजूद स्टार्च नेचुरल शुगर यानी प्राकृतिक मिठास में बदल जाता है.

पाचन में आसान : पीला केला बहुत नरम होता है, इसलिए पेट इसे आसानी से पचा लेता है.

: पीला केला बहुत नरम होता है, इसलिए पेट इसे आसानी से पचा लेता है. फाइबर की मात्रा: पके हुए केले में घुलनशील फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो मल को मुलायम बनाने और पेट को आसानी से साफ करने में मदद करता है.

पका और कच्चा केला, कब्ज में कौन बेहतर है?

पका केला कच्चा केला ज्यादा मुलायम ज्यादा स्टार्च पचने में आसान कुछ लोगों में कब्ज बढ़ा सकता है फाइबर प्रदान करता है पाचन पर अलग असर डाल सकता है

कब्ज में कौन सा केला खाना चाहिए?

अच्छी तरह पका हुआ केला

पर्याप्त पानी के साथ खाएं

फाइबर युक्त अन्य फलों को भी डाइट में शामिल करें

लगातार कब्ज रहने पर डॉक्टर से सलाह लें

कब्ज में हरा केला खाना चाहिए या नहीं?

हरा केला वह होता है जो अभी पूरी तरह पका नहीं होता है. इसमें चीनी की मात्रा बहुत कम और रेजिस्टेंट स्टार्च बहुत ज्यादा होता है.

कब्ज पर असर: हरा केला पेट के लिए भारी हो सकता है, इसमें मौजूद स्टार्च को पचने में काफी समय लगता है.

कब्ज होने पर कौन से फल खाने चाहिए?

पपीता अमरूद नाशपाती सेब कीवी संतरा

हरा केला किसके लिए सही है?

अगर किसी को दस्त या पेट खराब होने की समस्या हो, तो हरा केला उसे ठीक करने में मदद कर सकता है क्योंकि यह पेट को बांधता है.

कब्ज में हरा केला खाएं या पीला?

डॉक्टर के अनुसार अगर आपको हल्की-फुल्की कब्ज की शिकायत रहती है, तो पका हुआ पीला केला खाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं, हरा केला पेट को टाइट करता है और पचने में कठिन होता है, इसलिए कब्ज की समस्या होने पर हरे केले से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. यह आपकी परेशानी को और बढ़ा सकता है.

कब्ज दूर करने के लिए केले को कैसे खाएं?

सुबह नाश्ते में

ओट्स या दही के साथ

पर्याप्त पानी के साथ

FAQs-

क्या केला खाने से कब्ज होती है?

यह व्यक्ति की डाइट, पानी की मात्रा और केले के प्रकार पर निर्भर कर सकता है.

कब्ज में पका केला खाना बेहतर है या कच्चा?

आमतौर पर लोग पके केले को अधिक आसानी से पचा पाते हैं.

कब्ज में कौन से फल सबसे ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं?

पपीता, अमरूद, नाशपाती और कीवी जैसे फाइबर युक्त फल अक्सर सुझाए जाते हैं.

कब्ज में रोज केला खा सकते हैं?

संतुलित मात्रा में और पर्याप्त पानी के साथ लिया जा सकता है.

कब्ज दूर करने के लिए और क्या करें?

फाइबर, पानी और नियमित शारीरिक गतिविधि मददगार हो सकती है.

लेखक के बारे में : डॉ. राम अवतार दिल्ली सरकार के योग विभाग के सेवानिवृत्त प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं. उनके पास योग और ध्यान (Yoga Meditation) के क्षेत्र में 38 से अधिक वर्षों का दीर्घकालिक और व्यावहारिक अनुभव है. वे योग, प्राणायाम, ध्यान, नाड़ी विज्ञान, जड़ी-बूटी/पारंपरिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा (Naturopathy), रेकी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के माध्यम से कई जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज कर चुके हैं.

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