PM Modi 76th Birthday Celebration LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर यानी कि आज 76वां जन्मदिन है. इस खास मौके पर बीजेपी देशभर में कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. अलग-अलग जगहों पर गुरुवार को सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े और 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान'चलाएगी. बीजेपी ने लोगों से अपील की है कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर वे अपने घरों में 'आशीर्वाद का दीया' जलाएं. वहीं पीएम मोदी के गृहनगर वडनगर और वाराणसी से बाइक यात्रा की शुरुआत की जाएगी. इस खास मौके पर फरीदाबाद में दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक स्कूटी भेंट की जाएगी. जानें बधाई संदेशों से लेकर हर अपडेट.
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PM Narendra Modi 76th Birthday Celebration LIVE Updates
PM 76th Birthday Celebrations LIVE: तरुण चुघ ने पीएम के जन्मदिन पर स्वर्ण मंदिर में की पूजा
बीजेपी सांसद तरुण चुघ ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पूजा-अर्चना की.
#WATCH अमृतसर, पंजाब: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर स्वर्ण मंदिर में पूजा-अर्चना की। pic.twitter.com/lPT1tjgFRL— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 17, 2026
PM Modi 76th Birthday LIVE: पीएम के जन्मदिन पर हरियाणा में कार्यक्रम
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प के तहत नशा मुक्त नमो मैराथन में शामिल हुए। उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाई.
#WATCH अंबाला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प के तहत नशा मुक्त नमो मैराथन में शामिल हुए। उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। pic.twitter.com/hdK1rWJGsh— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 17, 2026
PM Modi 76th Birthday LIVE: पीएम मोदी आज करेंगे सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन
पीएम मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम में 52 देशों की 300 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी.
Global Wishes to PM Modi LIVE: पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में 'रन फॉर विकसित भारत' का आयोजन
पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 'रन फॉर विकसित भारत' को हरी झंडी दिखाई.
#WATCH दिल्ली: भाजपा नेता विजय गोयल ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 'रन फॉर विकसित भारत' को हरी झंडी दिखाई। pic.twitter.com/BZgrHVoFU3— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 17, 2026
PM 76th Birthday Celebrations LIVE: PM मोदी के जन्मदिन पर मुंबई में खास कार्यक्रम
- गणेश मंडल पीएम नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 'महा आरती' का आयोजन करेंगे.
- शाम 7 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पर दीप प्रज्वलन समारोह आयोजित होगा.
- मुंबई की प्रमुख जगहों पर कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
- सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ गेटवे ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शामिल होंगे.
- डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अहमदाबाद के हटकेश्वर मंदिर में महा आरती और बाइक रैली का आयोजन किया.
- CST स्टेशन समेत अन्य प्रमुख जगहों पर भी दीप जलाए जाएंगे.
- मुंबई बीजेपी रक्तदान शिविर और कई सामाजिक पहल का आयोजन करेगी.
- पीएम मोदी के जन्मदिन सेवा और सामाजिक गतिविधियों के दिन के रूप में मनाने की योजना.
PM Modi 76th Birthday LIVE: पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ में विशाल सम्मेलन
पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ में चार लाख से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधियों का विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इसमें ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, मेयर और जिला पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसके अलावा दीप प्रज्जवलन, अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर जैसे कई सेवा कार्य किए जाएंगे.
PM Modi 76th Birthday LIVE: पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े का आयोजन
पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा, संकल्प और सुशासन' अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित करेगी. इस बीच महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत भाजपा शासित राज्यों में विशेष तैयारी चल रही है.
PM Modi 76th Birthday LIVE: काशी से वडनगर तक 'सेवा संकल्प अभियान यात्रा'
पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त रूप से 500 बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काशी से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मस्थान वडनगर तक 'सेवा संकल्प अभियान यात्रा' निकालेंगे.
PM Modi 76th Birthday LIVE: पीएम के जन्मदिन पर काशी से वडनगर तक 500 बाइक रैली
पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बुधवार को कहा कि पीएम के 25 वर्षों के जनसेवा अभियान को समर्पित 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत काशी से गुजरात के वडनगर तक 500 बाइक की विशेष यात्रा निकाली जाएगी.