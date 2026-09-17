PM Modi 76th Birthday Celebration LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर यानी कि आज 76वां जन्मदिन है. इस खास मौके पर बीजेपी देशभर में कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. अलग-अलग जगहों पर गुरुवार को सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े और 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान'चलाएगी. बीजेपी ने लोगों से अपील की है कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर वे अपने घरों में 'आशीर्वाद का दीया' जलाएं. वहीं पीएम मोदी के गृहनगर वडनगर और वाराणसी से बाइक यात्रा की शुरुआत की जाएगी. इस खास मौके पर फरीदाबाद में दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक स्कूटी भेंट की जाएगी. जानें बधाई संदेशों से लेकर हर अपडेट.

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