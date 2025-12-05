अगर मैं रोज काजू खाऊं तो क्या होगा? 1 दिन में कितने काजू खा सकते हैं?

Kaju Khane Ke Kya Nuksan Hai: काजू खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, शरीर के लिए भी उतना ही फायदेमंद भी माना जाता है. चाहे मिठाई हो, स्नैक्स हो या फिर दूध के साथ ड्राई फ्रूट मिक्स काजू हर चीज का स्वाद दोगुना कर देता है. इसमें मौजूद तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं और दिमाग से लेकर हड्डियों तक को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, यही वजह है कि लोग इसे रोजाना खाने लगे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? जरूरत से ज्यादा काजू का सेवन कई बीमारियों का कारण बन सकता है. अगर आप भी रोजाना ज्यादा मात्रा में काजू खा रहे हैं, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत.

काजू किसे नहीं खाना चाहिए?

वजन: काजू में कैलोरी और फैट दोनों ज्यादा होते हैं. जरूरत से ज्यादा काजू खाने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा हो सकती है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है. खासकर उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं.

किडनी स्टोन: काजू में पाया जाने वाला ऑक्सलेट का ज्यादा सेवन किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा सकता है. इसलिए जिन लोगों को पहले से किडनी की समस्या है, उन्हें काजू का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

पाचन: काजू में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो पेट के लिए फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन अगर आप इसका ज्यादा सेवन करते हैं तो पेट की गैस, सूजन और अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही इन चीजों की समस्या रहती हैं उनको ज्यादा काजू खाने से बचना चाहिए.

एलर्जी: कई लोगों को ड्राई फ्रूट्स सूट नहीं करते. इसलिए जिन लोगों को नट्स से एलर्जी रहती है उन्हें काजू का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि रोजाना किया गया इसका सेवन एलर्जी जैसे चकत्ते, खुजली या उल्‍टी जैसी समस्याओं की वजह बन सकता है.

एक दिन में कितने काजू खाने चाहिए?

एक दिन में 5 से 7 काजू खाना फायदेमंद माना जा सकता है. इससे ज्यादा शरीर में कई तरह की समस्याओं को बुलावा दे सकता है.

काजू खाने का सही तरीका क्या है?

आप काजू को भिगोकर, कच्चा, शहद के साथ मिलाकर या नमक के साथ खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)