खीरा खाने से क्या होता है? खीरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है

Cucumber Benefits In Hindi: खीरा को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा सलाद में किया जाता है. आपको बता दें कि खीरे में लगभग 90 प्रतिशत पानी पाया जाता है, जो पानी की कमी को दूर करने में मददगार है. इसमें विटामिन सी, विटामिन के, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटैशियम, मैंगनीज, सिलिका जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे खाएं खीरा- (How To Consume Cucumber)

खीरे को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है.

1. सलाद-

खीरा को आप सलाद में शामिल कर सकते हैं. इसे लंच में खाना सबसे अच्छा माना जाता है.

2. रायता-

खीरे का रायता बनाकर खा सकते हैं. सर्दियों में रायते का सेवन दिन के समय करना अच्छा होता है. क्योंकि इसमें दही का इस्तेमाल किया जाता है और दही की तासीर ठंडी होती है इसलिए रात के समय इसका सेवन करने से बचें.

ये भी पढ़ें- क्या आप भी खाते हैं गेहूं के आटे से बनी रोटी? आयुर्वेद से जानें कब और कैसे करें सेवन

3. लेमनेड-

इसे आप खीरा शहद लेमनेड के रूप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक टेस्टी ड्रिंक है जिसे आप बहुत कम समय में आसानी से घर पर बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको खीरा, शहद, नमक, सोडा और नींबू की आवश्यकता होती है.

खीरा खाने के फायदे- (Kheera Khane Ke Fayde)

1. मोटापा-

अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और इसे कम करना चाहते हैं तो खीरा एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. खीरा कैलोरी में कम होता है, ये भूख को कम कर वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

2. पाचन-

खीरे में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. अगर आप रोजाना खीरे का सेवन करते हैं तो पाचन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

3. ब्लड शुगर-

खीरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

4. हड्डियों-

खीरे में मौजूद विटामिन K और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)