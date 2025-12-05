विज्ञापन
दूध में दालचीनी डालकर पीने से कौन-कौन से रोग ठीक होते हैं?

Dudh Mein Dalchini Dalne Ke Fayde: दूध और दालचीनी का साथ में इनका सेवन कई समस्याओं का समाधान कर सकता है.

Dalchini wala doodh ke fayde in hindi

Dudh Mein Dalchini Dalne Ke Fayde: दालचीनी एक ऐसा मसाला है जिसका उपयोग हम रोजमर्रा की रसोई में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसे दूध में मिलाकर पिया है? अगर नहीं, तो आज इसे रूटीन में शामिल कर लें. दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेट्री, एंटी-बैक्टीरियल और ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले गुण पाए जाते हैं. वहीं, दूध कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और कई आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, साथ में इनका सेवन कई समस्याओं का समाधान कर सकता है. आइए जानतें हैं दालचीनी वाला दूध पीने से शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं?

दालचीनी वाला दूध पीने के क्या फायदे हैं?

जोड़ों का दर्द: दालचीनी में सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं. अगर आप इसे दूध में मिलाकर पीते हैं तो जोड़ों में जकड़न, सूजन और दर्द से राहत पा सकते हैं. बुजुर्गों और आर्थराइटिस मरीजों के लिए यह एक अच्छा और असरदार घरेलू उपाय माना जा सकता है.

हार्ट: दालचीनी में पाए जाने वाले तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इसका नियमित सेवन दिल की धमनियों को स्वस्थ रख सकता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है.

पाचन: दालचीनी को दूध में मिलाकर पीने से पेट को शांत रखा जा सकता है और गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है. जन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतों की शिकायत रहती हैं उनके लिए यह ड्रिंक बेहद फायदेमंद मानी जा सकती है.

दालचीनी वाला दूध कैसे बनाएं?

दालचीनी वाला दूध बनाने के लिए एक गिलास दूध हल्का गर्म कर लें फिर उसमें ½ चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छी तरह से पका लें और रात को सोने से 30 मिनट पहले पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

