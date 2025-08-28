विज्ञापन
सुबह उठते ही बासी मुंह पानी में उबालकर पी लें 4 चीजें, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Desi Drink Benefits: सुबह खाली पेट उठते ही पी लें जीरा-अजवाइन, मेथी और दालचीनी का पानी फिर जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं.

सुबह उठते ही बासी मुंह पानी में उबालकर पी लें 4 चीजें, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन
Desi Drink: जीरा-अजवाइन, मेथी और दालचीनी का पानी पीने के फायदे.

Desi Drinks Benefits In Hindi: सुबह खाली पेट हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन करने की सलाह दी जाती है. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट चाय और कॉफी का सेवन करते हैं, तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. क्योंकि खाली पेट इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. वहीं अगर आप जीरा-अजवाइन, मेथी और दालचीनी का पानी पीते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. आपको बता दें कि भारतीय किचन में मौजूद मसाले न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत को भी कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस पानी का सेवन.

कैसे बनाएं जीरा, अजवाइन, मेथी और दालचीनी का पानी- How To Make Jeera Ajwain methi Dalchini Water:

इस पानी को बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच मेथी के बीज और दालचीनी का टुकड़ा डालें. पूरी रात के लिए इसे भिगोकर रख दें. फिर अगली सुबह इसे खौला कर चाय की तरह पी लें.

जीरा-अजवाइन, मेथी और दालचीनी का पानी पीने के फायदे- (Jeera Ajwain methi Dalchini Ka Pani Ke Fayde)

1. पाचन-

जीरा, अजवाइन, मेथी और दालचीनी का पानी पाचन संबंधी समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज से राहत दिलाने में फायदेमंद है, क्योंकि यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है. अगर आप भी पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो इस पानी का सेवन कर सकते हैं.

2. मोटापा-

अगर आप अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट जीरा, अजवाइन, मेथी और दालचीनी का पानी पी सकते हैं.

3. ब्लड शुगर- 

मेथी के बीजों में फाइबर और एंटी-डायबेटिक गुण होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं.

4. इम्यूनिटी-

जीरा, अजवाइन, मेथी और दालचीनी का पानी पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

