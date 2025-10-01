सिर्फ 10 मिनट में झटपट ऐसे बनाएं बाजार जैसी स्वादिष्ट जलेबी, नोट करें रेसिपी

Jalebi Recipe: जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में एक मिठास घुल जाती है! ऐसा कहना गलत नहीं होगा घर में कुछ स्पेशल होना हो या फिर कोई त्यौहार हो जलेबी हर मूमेंट का हिस्सा बन ही जाती है. बाजार में जाकर दुकान से गर्मा-गर्म जलेबी खाने का मजा ही अलग होता है. इसको अमूमन लोग घर पर बनाने से डरते हैं क्योंकि इसको बनाना थोड़ा मुश्किल माना जाता है, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी झटपट और आसान रेसिपी लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप सिर्फ10 मिनट में घर पर ही करारी, रसीली और बिल्कुल बाजार जैसी जलेबी तैयार कर सकते हैं. इसके लिए ना आपको फैंसी सामान की जरूरत है, न ही घंटों की मेहनत बस कुछ नॉर्मल सामग्री और सही तरीके से आप इसको फटाफट बना पाएंगे.
झटपट करारी जलेबी की आसान रेसिपी (Jalebi Recipe)
सामग्री (Ingredients)
जलेबी के लिए:
- मैदा – 1 कप
- कॉर्नफ्लोर – 2 टेबलस्पून
- दही – 2 टेबलस्पून
- बेकिंग सोडा – 1 चुटकी
- हल्दी – 1 चुटकी (रंग के लिए)
- पानी – आवश्यकतानुसार (बैटर बनाने के लिए)
- घी या रिफाइंड ऑयल – तलने के लिए
चाशनी के लिए:
- चीनी – 1 कप
- पानी – ½ कप
- केसर या इलायची पाउडर – स्वादानुसार
- नींबू का रस – ½ टीस्पून (चाशनी न जमने के लिए)
विधि (Steps):
बैटर तैयार करें
एक बाउल में मैदा, कॉर्नफ्लोर, दही, हल्दी और बेकिंग सोडा मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें. 5 मिनट के लिए इस बैटर को रेस्ट के लिए रख दें.
चाशनी बनाएं
चाशनी बनाने के लिए एक पैन में चीनी और पानी मिलाकर चाशनी पकाएं. जब चाशनी में एक तार बन जाए, तो उसमें केसर या इलायची पाउडर और नींबू का रस डालकर मिक्स कर दें.
जलेबी फ्राई करें
बैटर को किसी नोजल वाली बॉटल या प्लास्टिक कोन में भरें और गर्म तेल या घी में गोल-गोल जलेबियाँ बनाएं. मीडियम आंच पर सुनहरी और करारी होने तक फ्राई करें और इसके बाद इनको चाशनी में डुबोएं और 1-2 मिनट के लिए डालें और फिर निकाल लें.
