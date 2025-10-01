जलेबी को संस्कृत में क्या कहते हैं? 99.9 % लोगो कों नहीं पता आज जान लो

Jalebi ko Sanskrit Me Kya Kehte Hai: आज भी मैं जब अपने बचपन को याद करती हूं तो उस समय रविवार का दिन बेहद खास हुआ करता था. इस दिन की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती थी. शनिवार को स्कूल का हॉफ डे और दूसरे दिन स्कूल ना जाकर घर पर रह कर अपने पसंदीदा सीरियल शक्तिमान देखना जिसका इंतजार हम पूरे हफ्ते किया करते थे. इसके साथ ही रविवार का खास नाश्ता जो मेरी ही पसंद से आता था. वो था दही जलेबी, जो पूरे घर में मुझे ही सबसे ज्यादा मिलता था. अपन अंकल के साथ बाइक पर बैठ कर दुकान पर जाना, वहां अंकल से करारी-करारी जलेबी बनाने को कहना और जब तक जलेबी पैक होती थी तब तक वहां पर खड़े होकर थोड़ी सी दही जलेबी खा लेना, फिर घर पर भी सबसे ज्यादा हिस्सा मुझे ही मिलना. ये बचपन की वो यादे हैं जो ताउम्र साथ में रहेंगी.

अब बात जब जलेबी की हुई है तो तब इसे मजे से खाते हुए कभी भी नहीं सोचा होगा की आखिर सबसे पहली जलेबी बनी कहा था. इसको किसने बनाया था और कैसे बनती है. लेकिन आज ये सवाल मन में आते हैं. अगर आप भी जलेबी के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करें.

जलेबी को संस्कृत में क्या कहते हैं?

क्या आपने कभी सोचा है कि जलेबी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं-

शायद आप सोच में पड़ गए हों. लेकिन थोड़ा सोचिए और दिमाग पर जोर डालिए कई लोगों को शायद इसका जवाब पता हो. वहीं कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा. तो हम आपको बता दें कि संस्कृत में जलेबी को 'सुधा कुंडलिका' के नाम से जाना जाता है.

यूं तो जलेबी को कई लोग विशुद्ध भारतीय मिठाई मानने वाले भी हैं. शरदचंद्र पेंढारकर में जलेबी का प्राचीन भारतीय नाम कुंडलिका बताते हैं. वे रघुनाथकृत ‘भोज कुतूहल' नामक ग्रंथ का हवाला भी देते हैं जिसमें इस व्यंजन के बनाने की विधि का उल्लेख है. भारतीय मूल पर जोर देने वाले इसे ‘जल-वल्लिका' कहते हैं. रस से भरी होने की वजह से इसे यह नाम मिला और फिर इसका रूप जलेबी हो गया.

