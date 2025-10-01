विज्ञापन
विशेष लिंक

जलेबी को संस्कृत में क्या कहते हैं? 99.9 % लोगो कों नहीं पता आज जान लो

Jalebi Sanskrit Name: अगर आप भी मजे से जलेबी खाते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि जलेबी की संस्कृत में क्या कहते हैं. यकीन मानिए किसी को भी नहीं पता होगा इसका नाम.

Read Time: 3 mins
Share
जलेबी को संस्कृत में क्या कहते हैं? 99.9 % लोगो कों नहीं पता आज जान लो
Jalebi Sanskrit Name: जलेबी को संस्कृत में क्या कहते हैं?

Jalebi ko Sanskrit Me Kya Kehte Hai: आज भी मैं जब अपने बचपन को याद करती हूं तो उस समय रविवार का दिन बेहद खास हुआ करता था. इस दिन की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती थी. शनिवार को स्कूल का हॉफ डे और दूसरे दिन स्कूल ना जाकर घर पर रह कर अपने पसंदीदा सीरियल शक्तिमान देखना जिसका इंतजार हम पूरे हफ्ते किया करते थे. इसके साथ ही रविवार का खास नाश्ता जो मेरी ही पसंद से आता था. वो था दही जलेबी, जो पूरे घर में मुझे ही सबसे ज्यादा मिलता था. अपन अंकल के साथ बाइक पर बैठ कर दुकान पर जाना, वहां अंकल से करारी-करारी जलेबी बनाने को कहना और जब तक जलेबी पैक होती थी तब तक वहां पर खड़े होकर थोड़ी सी दही जलेबी खा लेना, फिर घर पर भी सबसे ज्यादा हिस्सा मुझे ही मिलना. ये बचपन की वो यादे हैं जो ताउम्र साथ में रहेंगी. 

अब बात जब जलेबी की हुई है तो तब इसे मजे से खाते हुए कभी भी नहीं सोचा होगा की आखिर सबसे पहली जलेबी बनी कहा था. इसको किसने बनाया था और कैसे बनती है. लेकिन आज ये सवाल मन में आते हैं. अगर आप भी जलेबी के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करें.

जलेबी को संस्कृत में क्या कहते हैं?

ये भी पढ़ें: Dussehra 2025 Date: दशहरे पर क्यों खाई जाती है दूध और जलेबी, जाने इसके पीछे की वजह और जलेबी रेसिपी

क्या आपने कभी सोचा है कि जलेबी को संस्कृत में क्या कहते हैं?  अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं-

शायद आप सोच में पड़ गए हों. लेकिन थोड़ा सोचिए और दिमाग पर जोर डालिए कई लोगों को शायद इसका जवाब पता हो. वहीं कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा. तो हम आपको बता दें कि संस्कृत में जलेबी को 'सुधा कुंडलिका' के नाम से जाना जाता है.

यूं तो जलेबी को कई लोग विशुद्ध भारतीय मिठाई मानने वाले भी हैं. शरदचंद्र पेंढारकर में जलेबी का प्राचीन भारतीय नाम कुंडलिका बताते हैं. वे रघुनाथकृत ‘भोज कुतूहल' नामक ग्रंथ का हवाला भी देते हैं जिसमें इस व्यंजन के बनाने की विधि का उल्लेख है. भारतीय मूल पर जोर देने वाले इसे ‘जल-वल्लिका' कहते हैं. रस से भरी होने की वजह से इसे यह नाम मिला और फिर इसका रूप जलेबी हो गया.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jalebi Ko Sanskrit Me Kya Kehte Hai, What Is Jalebi Called In Sanskrit, Jalebi Kaise Banaye, Jalebi History, Jalebi Sanskrit Name, Jalebi In Sanskrit, Jalebi Name Sanskrit, Facts About Jalebi, Trending News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com