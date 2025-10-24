TasteAtlas की टॉप 10 ब्रेड लिस्ट में भारतीय नान ने मारी बाजी, जानें घर पर नान बनाने की आसान रेसिपी

Naan Recipe: पॉपुलर फूड और ट्रेवल गाइड टेस्ट एटलस, दुनिया भर में अलग-अलग तरह के खाने, ड्रिंक्स, मिठाई और सामग्रियों की अपनी रैंकिंग के लिए फेमस है. हाल ही में टेस्ट एटलस ने दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ ब्रेड (अक्टूबर 2025 तक) की एक नई रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग में भारतीय खानों का जलवा देखने को मिला. इस रैंकिंग लिस्ट में भारत में रोजाना खाए जाने वाले नान को टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया गया है.

नान को इस लिस्ट में 7वें स्थान पर शामिल किया गया है. आपको बता दें कि नान एक फ्लैटब्रेड होती है जिसे पारंपरिक तौर पर तंदूर में पकाया जाता है. नान को अपने सॉफ्ट, फ्लफी, टेक्सचर के लिए जाना .जाता है. नान को कई तरह की भारतीय करी या ग्रिल की हुई डिशेज के साथ खाया जाता है. भारत में सिर्फ सिंपल तरह की नान ही नहीं बनाए जाते बल्कि और भी कई तरह के नान बनाए जाते हैं जिनका अपना एक अलग ही स्वाद होता है. भारत में कई जगहों पर नान के अंदर अलग-अलग चीजों की स्टफिंग भी की जाती है. तो आइए जानते हैं घर पर नान बनाने की एक आसान सी रेसिपी-

घर पर आसानी से कैसे बनाएं नान (Homemade Naan Recipe In Hindi)

आटे के लिए चाहिए ये चीजें-

मैदा – 3 कप

नमक – 1 छोटा चम्मच

बेकिंग पाउडर – 1 छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा – 1/2 छोटा चम्मच

गुनगुना दूध – 1 कप

दही – 1/4 कप

चीनी – 1 बड़ा चम्मच

तेल – 3 बड़े चम्मच

गार्निश करने के लिए

कलौंजी

सफेद तिल

हरा धनिया

नान बनाने की विधि

सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिला लें.

अब इसमें दही, चीनी, गुनगुना दूध और तेल डालें और मुलायम व चिकना आटा गूंथ लें.

गूंथे हुए आटे को कपड़े से ढककर 1 से 2 घंटे तक रेस्ट करने दें ताकि यह फूल जाए और सेट हो जाए.

रेस्ट होने के बाद, आटे से मीडियम साइज की लोइयां बनाएं और उन्हें नान के आकार में लंबा बेल लें.

बेलते समय नान के ऊपर थोड़ा पानी लगाएं, फिर कलौंजी, तिल और बारीक कटा हरा धनिया छिड़ककर हल्के हाथों से दबा दें ताकि ये चिपक जाएं.

अब प्रेशर कुकर को प्रीहीट करें — पहले उसकी सीटी और रबर निकाल दें, फिर 5 मिनट तक तेज आंच पर गर्म करें.

इसके बाद, नान की पानी लगी साइड को कुकर की अंदरूनी दीवार पर चिपका दें और ढक्कन बंद कर दें.

लगभग 4–5 मिनट तक पकाएं, जब तक नान फूल न जाए और ऊपर से सुनहरा भूरा न दिखने लगे.

तैयार नान को कुकर से निकालें, उस पर मक्खन ब्रश करें, और गरमागरम परोसें.

