आज क्या बनाऊं: ग्लोबल रैंकिंग में मिला 16वां स्थान, भरवा से मीठा तक ऐसे तैयार करें ये 5 तरह के पराठे, चाटते रह जाएंगे उंगलियां  

Paratha Recipe: पराठे का नाम सुनने के बाद अगर मुंह में पानी नहीं आया, तो इसका मतलब आप खाने के कच्चे हैं. देश के कोने-कोने में खाए जाने वाले फूड की लिस्ट में पराठा अब ग्लोबल हो चुका है. फूड और ट्रैवल गाइड की 50 बेस्ट ब्रेड्स लिस्ट में पराठे को 16वां स्थान मिला है. इससे पता चलता है कि पराठा ना सिर्फ इंडिया बल्कि देश से बाहर भी बड़े चाव से खाया जाता है. पराठे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सादा, भरवा, मीठा और भी कई प्रकार शामिल हैं. अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं, तो हम आपको 5 तरह के पराठे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.

आलू पराठा

भरवा पराठे की कैटेगरी में आने वाला आलू पराठा सबसे कॉमन और सबसे टेस्टी पराठों में से एक है. इसमें आलू को उबालकर और उसे छीलें और फिर उन्हें हाथ से क्रश कर दें. उसके बाद उसमें अपने स्वादानुसार, लाल मिर्च, हरी मिर्च, हींग, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आटे की लोई बनाकर उसमें इस मिक्स को पैक कर लें, फिर इसे बेलकर तवे पर सेकें. इसे आप देसी घी या मक्खन से सेंक सकते हैं.

पनीर पराठा

आलू पराठा की तरह पनीर पराठा भी भरवा पराठों में आता है. इसमें आपको आलू की जगह पनीर को क्रश कर भरना है. ठीक वैसे ही बनाना है, जैसे कि आलू पराठा बनाते हैं.

लच्छेदार पराठा

अगर आप सादा पराठा खाना चाहते हैं, तो आपके लिए लच्छा पराठा बेस्ट च्वाइस है. यह खाने में बहुत सॉफ्ट और टेस्टी होता है. यह मैदा से बनता है और परतदार होता है. इसमें सिर्फ नमक डाला जाता है, लेकिन आप चाहे तो अपने स्वादानुसार इसे मसालेदार बना सकते हैं.

मीठा पराठा

अगर आप मसालेदार चीजों से परहेज करते हैं तो आपके पास मीठे पराठे का भी ऑप्शन हैं. इसमें आप पूरण पोली (पराठा) बना सकते हैं. यह साउथ इंडिया में ज्यादा खाया जाता है, लेकिन इसका स्वाद आपकी लार टपका देगा. यह चना दाल को पीसकर और उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बनाया जाता है, ठीक वैसे ही बनाया जाता है, जैसे कि नमक नॉर्मल पराठा बनता है.

अंडा पराठा

अगर आप नॉनवेज और ज्यादा हेल्दी फूड खाने के शौकीन हैं तो अंडा पराठा ट्राई कर सकते हैं. इसमें सबसे पहले आपको सादा पराठा तवे पर सेकना है और फिर उसे खोलकर फेंटे हुए अंडे में उसमें धीरे-धीरे छोड़ने है और फिर उसे थोड़ी देर पकने देना है. थोड़ी ही देर में आपके लिए एक हेल्दी पराठा तैयार हो जाएगा.

