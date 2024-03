विश्व की टॉप 38 कॉफ़ी की लिस्ट में भारतीय फ़िल्टर कॉफ़ी को मिला दूसरा स्थान, यहां देखें अन्य...

'क्यूबन एस्प्रेसो' में डार्क रोस्ट कॉफी और चीनी का उपयोग करके तैयार किया गया एक मीठा एस्प्रेसो शॉट होता है. कॉफ़ी बनाते समय चीनी मिलायी जाती है. इसे या तो स्टोवटॉप एस्प्रेसो मेकर में या इलेक्ट्रिक एस्प्रेसो मशीन में बनाया जाता है. प्रीपरेशन स्टाइल के परिणामस्वरूप कॉफी के ऊपर हल्के भूरे रंग का झाग भी बन जाता है.

भारतीय फ़िल्टर कॉफ़ी एक सिंपल और प्रभावी भारतीय कॉफ़ी फ़िल्टर मशीन का उपयोग करके बनाई जाती है. यह मशीन स्टेनलेस स्टील से बनी है और इसमें दो चैंबर हैं - ऊपरी चैंपर में एक होल्ड ग्राउंड है जिसका उपयोग पिसी हुई कॉफी रखने के लिए किया जाता है और निचला चैंबर जिसमें पीसा हुआ कॉफी धीरे-धीरे टपकता है. यह कॉफी साउथ इंडिया में व्यापक रूप से पॉपुलर है.

बहुत से लोग रात भर फ़िल्टर स्थापित करते हैं ताकि सुबह उनके पास फ्रेश बनी कॉफ़ी का मिश्रण तैयार हो जाए. इस मिश्रण को गर्म दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता है. यह कॉफ़ी स्टील या पीतल से बने एक छोटे गिलास जैसे गिलास में सर्व की जाती है, जिसके साथ एक छोटी कटोरी जैसी तश्तरी होती है जिसे 'डबारा' कहा जाता है. कॉफ़ी सर्व करने से पहले अक्सर इसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है ताकि यह झागदार हो जाए

यहां दुनिया की टॉप 10 कॉफ़ी हैं, जैसा कि TasteAtlas द्वारा रेंक किया गया है: Here are the top 10 coffees in the world, as ranked by TasteAtlas:

1. क्यूबन एस्प्रेसो (क्यूबा)

2. साउथ इंडियन कॉफ़ी (भारत)

3. एस्प्रेसो फ्रेडो (ग्रीस)

4. फ्रेडो कैप्पुकिनो (ग्रीस)

5. कैप्पुकिनो (इटली)

6. तुर्की कॉफी (तुर्किये)

7. रिस्ट्रेटो (इटली)

8. फ्रैपे (ग्रीस)

9. इस्काफ़ी (जर्मनी)

10. वियतनामी आइस्ड कॉफ़ी (वियतनाम)

